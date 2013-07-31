'Çay, prostat kanserinin yayılma riskini azaltıyor'

Günde en az 5 fincan çay içen erkeklerin ileri evre prostat kanserine yakalanma riskinin daha az olduğu belirlendi.

Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nden Milan Geybels ve ekibi, 58 bin 279 erkeğin sağlık verilerini inceledi. Bu kişilerin 3 bin 362'sinin (1164'ü ileri evre) prostat kanserine yakalandığı görüldü.

Katılımcıların beslenme alışkanlıklarını da inceleyen bilim adamları, günde en az 5 fincan çay içenlerde prostat kanserinin, en zor tedavi edilebilen 4. evreye ilerleme riskinin yüzde 33 az olduğu sonucuna vardı.

Hastalığın 2. evreye ilerleme riskinin de günde en az 5 fincan çay içenlerde, sadece 1 fincan tüketenlerden yüzde 25 az olduğu vurgulandı.

Bilim adamları çayın, sütlü, şekerli ya da limonlu içilmesinin kanserin yayılma riskini etkilemediğine, kanser hücrelerinin tümöre dönüşmesini engelleyen çaydaki flavonoid maddesinin bu şekilde azalmadığına dikkati çekti.