Çay osteoporozu tetikliyor

Sağlık uzmanları Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, yeterli ve dengeli beslenilmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, "Yeterli ve dengeli beslenme; dört besin grubunda bulunan besinlerin yeterli miktarda tüketilmesiyle sağlanır. Bu besinler; süt grubunda yer alan süt, peynir ve yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta ve kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ile tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç, mısır ve tarhanadır. Bu besinlerin önerilen tüketim miktarları kişiye özgü olarak değişmekte, bireyin yaşı, cinsiyeti ve fiziksel aktivite durumu bu oranları etkilemektedir.Öğün sayısını artırın, az ve sık yemek yiyin. Sabah kahvaltısını mutlaka yapın. İdeal vücut ağırlığınızı koruyun, besinler yoluyla aldığınız enerji ile harcadığınız enerji arasındaki dengeyi sağlayın. Yağlı besinlerin tüketimini sınırlandırın. Kırmızı et yerine tavuk ve hindi etini tercih edin. Haftada en az 2-3 kez balık tüketin.Hayvansal kaynaklı yağ tüketimini azaltın ve bitkisel kaynaklı sıvı yağları tercih edin. Az yağlı veya yağsız süt ve yoğurt tüketimine özen gösterin. Kan şekerini hemen yükselten şeker, şekerli ve hamurlu besinler yerine muhallebi ve sütlaç gibi sütlü tatlıları tercih edin. Özel gün ve toplantılarda pasta, tatlı ve şekerleme tüketiminden olabildiğince kaçının. Her gün 5-7 porsiyon sebze ve meyve ile haftada 2-3 kez kuru baklagillerden yapılan yemeği tüketin. Kızartma ve kavurma yöntemleri yerine sağlık açısından daha uygun olan haşlama, ızgara ve fırında pişirme yöntemlerini tercih edin. Kızartılmış besinlerden uzak durun. İçinde et bulunan yemekleri pişirirken ilave yağ koymayın. Mümkün olduğunca yaşınıza uygun olarak fiziksel aktivitelerinizi artırın" dedi.Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü uzmanları, 65 yaş üzerindeki kişilerde yoğun olarak görülen, beyin kanamaları ve ölümlere yol açan yüksek tansiyondan korunmak için günlük tuz tüketiminin kısıtlanması gerektiğine dikkat çekti. Uzmanlar, "Sofrada yemeklere tuz eklenmemesi ve tuz ilave edilmiş geleneksel besinler olan turşu ve salamuralardan uzak durulmalıdır.65 yaş üstü kişilerin sıvı kayıpları ile bu kayıpların yol açtığı sağlık sorunlarının diğer yaş grubundaki kişilere göre daha yüksek olduğundan, yaşlı bireylerin günlük sıvı tüketimini artırmaları ve günde 8-10 su bardağı sıvı tüketmelidirler. Sigara, alkol, aşırı çay ve kahve tüketiminin herkes için özellikle de yaşlı kişiler için sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaktadır; ıhlamur, taze sıkılmış meyve suyu, ayran ve çorbanın yaşlı bireyler için uygun içeceklerdir" dediler.