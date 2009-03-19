Çay keyfiniz ‘zehir’ olmasın

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Sorumlusu, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Akgüner, 6 ayda yaklaşık 700 çocuğun yanık şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu, vakaların çoğunun çaydanlıklarda bulunan kaynar suyla yandığını söyledi.



Opr. Dr. Akgüner, yaptığı açıklamada, çocuklar arasında en sık görülen yanık tipinin, kaynar su dökülmeleri sonucu meydana gelen yanıklar olduğunu anlattı.



Özellikle kış aylarında, soba kullanılan evlerde yanık vakalarının sıklıkla görüldüğüne işaret eden Opr. Dr. Akgüner, "Son 6 ayda yaklaşık 700 hasta yanık ünitesine başvurdu. Bunlardan 96'sı yatarak tedavi gördü. Servise başvuran hastaların büyük çoğunluğunu, ocak ve soba üstünde bulunan çaydanlıklardaki kaynar suyun dökülmesi sonucu haşlanarak yanan çocuklar oluşturuyor" dedi.



Çocuğun erişebileceği yere koymayın



Sıcak su yanıklarının, yoğun olarak 2-3 yaşındaki çocuklarda görüldüğüne işaret eden Op. Dr. Akgüner, şöyle konuştu:



"Su yanıklarında en sık görülen biçim, çocuğun, çaydanlığı sağ elle çekerek sol el ve göğüs üzerine düşürmesi sonucu vücudun yanması. Bu nedenle çocuğun sıcak su bulunduran kaplara ulaşamaması gerekiyor. Annelerin dikkat etmesi geren şey, tencere ve çaydanlıkları ocağın arka bölümlerine koymak. Soba üzerinde çaydanlık varsa, çocuk mutlaka takip edilmeli. Soba kullanılan evlerde, tedbir amacıyla çocuğa engel olabilecek bariyerler konulabilir. Sobada tek tehlike su değil. Çocuklarda sıklıkla soba kaynaklı yanıklarla da karşılaşıyoruz. Sobaya elle temas edilmesi halinde, el çok fonksiyonel bir organ olduğu için sorunlarla karşılaşılabiliyor. İyileşme uzun zaman alıyor. Fizik tedavi ya da ameliyat gerekebiliyor."



‘Türkiye'de herkes yanık uzmanı’



Op. Dr. Akgüner, çocuk yanıklarında bilinçli yapılan ilk müdahalenin, tedavi sürecinde önemli rolü bulunduğunu vurguladı.



Yanık durumunda ilk olarak çocuğun üzerindeki giysileri çıkararak, yanık bölgenin su altına tutulması gerektiğine dikkati çeken Op. Dr. Akgüner, "Yapılacak ilk şey, yanan bölgenin soğutulması olmalı. Yanan bölge, çok soğuk olmayan çeşme suyunda yıkanmalı. Yanan bölgenin soğutulması, yanığın derinliğini azaltır. Daha sonra hiçbir uygulama yapmadan sağlık kurumuna başvurmak çok önemli" şeklinde konuştu.



Yanık durumunda yapılan en önemli yanlışın yanan bölgeye su dışında maddelerin uygulanması olduğunu bildiren Op. Dr. Akgüner, şunları kaydetti:



"Halk arasında yanığa herkes karışıyor. Yanan bölgeyi herkes kendi doğrularına göre tedavi etmeye çalışıyor. Herkesin bir formülü var. Oysa ki yanan bölgeye diş macunu, yoğurt gibi yabancı maddeler uygulanmasının tedavi aşamasında bir yararı yok. Hatta süreci olumsuz etkiliyor. Yapılmaması gerekenlerin yapılması halinde yaranın iyileşmesi etkileniyor. Yapılan yanlış uygulamaları tekrar temizlemek durumunda kalıyoruz. İlk müdahalenin düzgün yapılması iyileşme hızını etkiler."



Tedavi kapsamında ağır vakalarda greftleme ameliyatı (vücudunun bir bölgesinden alınan derinin iyileşmeyen bölgeye yerleştirilmesi) gerçekleştirdiklerini ifade eden Op. Dr. Akgüner, son 6 ayda hastaların dörtte birinin ameliyatla tedavi edildiğini sözlerine ekledi.



(AA)

