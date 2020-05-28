Çay hasadı için Rize'ye giden 15 kişide Koronavirüs tespit edildi

Rize'de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55’ine test yapıldı. 15 kişinin testi pozitif çıkarken temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor.

Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak Rize’ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde Covid-19 testi yapıldı.

3'erli gruplar halinde dolaşan 350 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, 8 bin 55 test gerçekleştirdi.

Rize Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin 2 bin çay üreticisine daha Koronavirüs testi yapacağı öğrenildi. (DHA)