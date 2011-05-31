-ÇAY FİYATI PERŞEMBE AÇIKLANACAK HOPA (A.A)- 31.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaş çay alım fiyatının 2 Haziran'da Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından açıklanacağını ve çay üreticilerinin Mayıs ayı çay paralarını Haziran ayının ilk 15 günü içerisinde alacaklarını bildirdi. Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi. Sarpi Gümrük Kapısı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, açılışı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile yaptıklarını, bundan böyle iki ülke arasında pasaportla geçiş olmayacağını söyledi. Erdoğan, ''Geleceksiniz kapıya, kapıda kimlik kartınızı göstereceksiniz, karşı tarafa geçeceksiniz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Gürcistan tarafında yatırımların olacağını belirterek, vatandaşlara bazı açıklamalarda bulunacağını söyledi. Erdoğan, ''Uzun uzadıya görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerin sonunda Gürcistan tarafında artık hiçbir gemimiz kalmadı. 13 tutukluyu serbest bıraktılar. Mevcut kalanlarla ilgili de en kısa zamanda hepsini bize teslim edecekler'' diye konuştu. Erdoğan, şöyle konuştu: ''1990'lı yıllarda bu ülkede SSK'nın Genel Müdürü Bay Kemal'di. Ben 1994'e kadar SSK'lıydım. O dönemde, memurlar devlet hastanesine, işçi SSK'ya, parası olan özel hastanelere giderdi. Oralarda o zamanlar nelerin olduğunu o dönemi yaşayanlar bilirler. Hastanelerde rahatlıkla tedavi olmazdık. Doktor bizi muayenehaneye davet ederdi, para verirdik. Bitmedi, reçete verirdi, gelirdik hastanenin eczanesine, ilaçların yarısı var yarısı yok... Olmayanı nereden alacağız, eczaneden. Olmayan ilacı bana niye yazıyorsun? Bu çileleri Bay Kemal çektirdi. Şimdi Arvin'li kardeşimden oy istiyor. Bize bu çileyi çektirenlere oy verecek misiniz? Burası bir çay bölgesi. Biz göreve gelmeden önce çay üreticileri paralarını 1 yıla yakın zamanda alıyordu. Şimdi ise görüyorsunuz farkı. Mayıs çayının paralarını Haziran ayının ilk 15 günü içerisinde ÇAYKUR'dan alacaksınız. 2002 yılından bu yana, çayda dolara endeksli olarak da, enflasyona endeksli olarak da biz hiçbir zaman çiftçi kardeşimi, köylü kardeşimi, çay üreticisini enflasyona ezdirmediğimiz gibi enflasyonun çok çok üzerinde zam verdik. Hesap, kitap, her şey ortada. Bundan sonra da biz sizi hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz. Şimdi şu propagandayı yapıyorlar. 'ÇAYKUR özelleştirilecek' diyorlar. Ayıptır be. Yalan konuşma, dürüst ol. 8,5 yıl önce aynı şeyi söylüyorlardı, bugün yine aynı şeyi söylüyorlar. 8,5 yıldır ÇAYKUR özelleşti mi? Tam aksine biz hala ÇAYKUR'da yatırım yapıyoruz. Ama gel gör ki CHP ve MHP yalan makinesi. Sakın bunlara aldanmayın. Bu hemşehriniz size ne diyorsa siz ona bakın, ona. Bugüne kadar siz ne konuştuysanız hemşehriniz yaptı. İşte hizmetler ortada, hastaneler, okullar, yollar ortada. Bunların kuru sıkı atmasına bakmayın. Bunların sırtında yumurta küfesi yok. '' -''SAAKAŞVİLİ ŞUNU DİYOR, SAYIN BAŞBAKAN SİZ PARANIN DEĞERİNİ KURTARDINIZ''- Ekonomide atılan adımlardan örnekler veren Başbakan Erdoğan, enflasyon, milli gelir, faizler, döviz rezervi gibi konularda göstergelerin ortada olduğunu dile getirdi. Önceki iktidarlar döneminde paranın değerinin ''rezil edildiğini'' söyleyen Erdoğan, Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin bugün kendisine, ''Sayın Başbakan siz paranın değerini kurtardınız'' dediğini söyledi. Yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hakkari mitingine değinen Başbakan Erdoğan, ''Kılıçdaroğlu, Hakkari'de BDP ile anlaşıyor. BDP'lilerin eline CHP bayraklarını veriyor. Çünkü CHP'nin oyu bile yok. Aldığı oy 157. Mitingde bir tane Türk bayrağı yok. Hopa'da da uzantıları olabilir ha... Bunlara karşı dik duracağız, omurgalı duracağız. İnşallah 12 Haziran'da sandıklardan evvelallah AK Parti'yi gümbür gümbür çıkaracağız'' diye konuştu. Kılıçdadoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, ''Bilesiniz ki bu Kılıçdaroğlu siyasetçi falan değil. Bu sadece CHP'nin içinde yerini korumaya gayret ediyor. Onun için 12 Haziran'da sizin vereceğiniz ders çok önemli. Bak BDP'den güç istiyor. Güç milletten alınır, çetelerden değil. Bunu böyle bileceğiz'' dedi.