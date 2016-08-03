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Kültür-Sanat

Çay Festivali, eylülde Haydarpaşa Garı’nda

Uluslararası Çay Festivali, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Haydarpaşa Garı’nda düzenlenecek

03 Ağustos 2016 23:19

Uluslararası Çay Festivali, 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Haydarpaşa'da düzenlenecek. Festival, bu sene ilk defa gerçekleşecek.

Zero İstanbul'un haberine göre, çay markalarını bir araya getirecek ve bu sene ilki gerçekleştirilecek festivalde; farklı çay markalarının yer aldığı stantlarda tadım yapmak mümkün olacak. Tanıtımların yanı sıra farklı çay sunumları ve tariflerin yer aldığı atölyeler ve aktiviteler de etkinlik programında yer alıyor.

Herkese açık festival, 30 Eylül Cuma günü, saat 18:00'da başlayacak.

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