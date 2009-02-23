Çay felç riskini azaltıyor

Amerikan Kalp Derneği'nin Uluslar arası Felç Konferansı'nda sunulan araştırmada, günde 3 ya da 4 bardak çayın felç riskini yüzde 21 kadar azalttığı tespit edildi.Los Angeles California Üniversitesi tarafından yürütülen ve İngiliz tabanlı, Lipton Çay Enstitüsü tarafından desteklenen çalışmada, yeşil ya da siyah çay çeşitlerinin felç riski üzerinde önemli bir etkisinin olduğu tespit edildi."Felç" isimli dergide yayınlanan çalışmada, 9 çalışmadan veriler ile 4 bin 378 felç vakası kullanıldı. Bilim adamları günde 1 fincan az yeşil ya da siyah çay içenlerle günde 3-4 fincan içenleri karşılaştırdı. Günde 3 fincandan fazla çay içenlerin felç geçirme riskinin yüzde 21 azaldığını buldular.Üniversitenin David Geffen Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Lenore Arab, yaptıkları analizle günde 3 ve daha fazla fincan çay tüketiminin iskemik felç riskini düşürdüğünü bulduklarını açıkladı. Arab, bulguların siyah ve yeşil çayı kapsadığını bitki çaylarını içermediğini belirtti.Lipton Çay Enstitüsü'nden araştırma direktörü Dr Paul Quinlan ise "Geçtiğimiz yıllarda, farklı sektörlerce yapılan çok daha fazla araştırma düzenli çay tüketiminin ruhsal ve fiziksel sağlığa önemli ölçüde fayda sağladığını göstermişti. Bu yeni araştırma bunlara felç riskini azaltmayı da ekledi. Bu çalışmayı desteklediğimiz için çok memnunuz" dedi.