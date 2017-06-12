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Çay fabrikasında iş cinayeti

Elbisesi makineye takılan işçi hayatını kaybetti

12 Haziran 2017 01:23

Rize'de çay fabrikasında çalışan 26 yaşındaki Tolga Altınbaş, iftar sonrası meydana gelen iş cinayetinde hayatını kaybetti.

Pazar53 haber sitesinde yer alan habere göre Rize’nin Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi’nde bulunan özel bir çay fabrikasında çalışan 26 yaşındaki Tolga Altınbaş, iftardan sonra işine devam ederken, elbisesi makineye takıldı.

Makineye vücudunun sıkışması sonucu ağır yaralanan Altınbaş, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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