Çay dağıtan lise öğrencilerine "Cumhurbaşkanı’yla alay etmek" suçlaması!

Kocaeli Başiskele’de bulunan Kocaeli Anadolu Lisesi'nde sınıfta paket çay dağıtan öğrenciler hakkında “Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri” gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu.

Evrensel'den Gözde Meydan'ın haberine göre geçen pazartesi günü ders başlamadan önce sınıfta arkadaşlarına paket çay dağıtan öğrenciler hakkında, “Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri” gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orman yangınlarından ve sellerden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretlerde çay fırlatmasının ardından, farklı okullarda sınıf başkanı seçilen öğrencilerin arkadaşlarına çay dağıttığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Okul müdürü Sabit Mehmet Limon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Evet böyle bir şey yaşandı biz öğrencilerimizi uyardık, velilerimizi bilgilendirdik. Bu konuda herhangi bir yazı yazarsanız havada kalır. Bakanlık tarafından okullara gönderilen yönetmelik dolayısıyla çocuklara böyle bir uyarı yapıldı. Çocukların hatalı durumları olduğu takdirde bunu velilere bildirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Öğrencilerimizin suçlu muamelesi görmelerini kabul etmiyoruz. Bu hayret verici olayda, işgüzarlık yapanlar tarafından mağdur edilen öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız. Söz konusu olayda okul idaresinin jet hızıyla disiplin süreci işlettiği görülmektedir. Her ne kadar okul idaresi, yaptıkları uyarının bir disiplin cezası olmadığını savunsa da işlemin dayanağı olarak gösterdikleri Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, söz konusu öğrencilerimizi kusurlu kabul etmekte, okul idaresi de öğrencilerimizin çay dağıtmasını herkesi hayrete düşüren bir zorlamayla suç olarak kabul edip bu süreci başlattığını itiraf etmektedir. Okul idarelerinin görevi sınıflarda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ hafiyeliği yapmak değildir. Tam aksine, okul idareleri, öğrencilerimizin sağlıklı ve nitelikli eğitim alarak fikri hür ve vicdanı hür nesiller olarak yetişmelerinin koşullarını sağlamak için çaba göstermelidirler."