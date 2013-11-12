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Yaşam

Çay borcunu ödemeyenlere son çağrı

Çay ocağı işleten Hüseyin Demir, müşterilerinin borçlarını ödememesi nedeniyle ilginç bir yola başvurarak borçlarının ödemeleri için 20 Kasıma kadar süre tanıdı

12 Kasım 2013 13:56

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde çay ocağı işleten 47 yaşındaki Hüseyin Demir, bazı müşterilerinin borçlarını ödememesi üzerine isyan etti. Demir borcunu ödemeyen ''müşterilerime 20 Kasım’a kadar süre tanıdım'' dedi.

Latif Sansür'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Kuşadası İlçesi’ndeki Belediye İş Merkezi’nde, 45 yaşındaki eşi Fatma Demir ile çay ocağı işleten 3 çocuk babası Hüseyin Demir, bazı müşterilerinin borçlarını ödememesi üzerine farklı bir yola başvurdu. İşyerinin camına uyarı yazısı yapıştıran Demir, borcunu ödemeyenlere 15 Kasım’dan itibaren çay verilmeyeceğini, 20 Kasım’da da söz konusu kişilerinin adlarının bulunduğu listeyi cama asacağını dile getirdi.

 

'Devlet bile süre tanıyor, borç yapılandırıyor'

 

Yaklaşık 40 müşteriden 2 bin ile 20 lira arasında değişen miktarlarda alacağı olduğunu kaydeden Hüseyin Demir, “Bazı müşteriler çay parasını ödemiyor. Defalarca istedim, kimse iyi niyet gösterip borcunu ödemiyor. Devlet bile süre tanıyıp yapılandırma yapıyor. Ben de müşterilerime 20 Kasım’a kadar süre tanıdım. Yazdığım duyuruyu camlara yapıştırdım. Eğer yine ödemezlerse, ödemeyenlerin isimlerinin bulunduğu listeyi cama asıp ifşa edeceğim. Müşterilerim sıkıntı yaşıyor olabilir, ama ben de zor durumdayım” dedi.

Çay ocağına gelen müşterilerin tebessüm ederek fotoğrafını çektiği duyurunun tedirgin ettiği aynı iş merkezindeki bir borçlu, “Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle içtiğimiz, ziyaretimize gelenlere ısmarladığımız çayların parasını bile ödeyemiyoruz. Ama o da haklı. Listeyi asarsa çok üzülürüm, hoş olmaz. Bence Hüseyin bey müşterilerini düşünüp liste asmaz” dedi

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