T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çay bardağı tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda, 4 kişi yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı

24 Mayıs 2016 03:39

Şanlıurfa'da iki komşu esnaf arasında çay bardağı yüzünden çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Süleymaniye Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kahvehane işleten İsmail Ç. ile Mehmet Ç., karşı komşuları olan tavuk satıcısı Fatih İ. ve Ahmet İ. ile çay bardağı yüzünden tartıştı. Kısa süre sonra kavgaya tutuşan esnaflar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

DHA'nın haberine göre, Kavgada her iki işyerinin camları kırıldı. Esnafların akrabalarının da katılmasıyla büyüyen, taş ve sopalarla birbirine saldıran esnafların kavgası polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İsmail Ç., Mehmet Ç., Fatih İ. ve Ahmet İ., ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kavgaya karıştığı saptanan 4 kişiyi ise gözaltına aldı. 

 

ETİKETLER

şanlıurfaçay bardağı kavgasıpolis

İlgili Haberler

Düğünde istek şarkı kavgasında 9 kişi yaralandı

İki ailenin kavgasını polis havaya ateş açarak ve biber gazıyla müdahale ederek ayırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24