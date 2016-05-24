Çay bardağı tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Şanlıurfa'da iki komşu esnaf arasında çay bardağı yüzünden çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Süleymaniye Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kahvehane işleten İsmail Ç. ile Mehmet Ç., karşı komşuları olan tavuk satıcısı Fatih İ. ve Ahmet İ. ile çay bardağı yüzünden tartıştı. Kısa süre sonra kavgaya tutuşan esnaflar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

DHA'nın haberine göre, Kavgada her iki işyerinin camları kırıldı. Esnafların akrabalarının da katılmasıyla büyüyen, taş ve sopalarla birbirine saldıran esnafların kavgası polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İsmail Ç., Mehmet Ç., Fatih İ. ve Ahmet İ., ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kavgaya karıştığı saptanan 4 kişiyi ise gözaltına aldı.