Düğünde istek şarkı kavgasında 9 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde şarkı isteme meselesi yüzünden iki aile arasında başlayan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. 9 kişi hastaneye kaldırıldı.



Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan düğünde, şarkı isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada iki aile tekme tokat birbirlerine girdi.

DHA'nın haberine göre, kavgaya erkeklerin yanı sıra kadınlar ve çocuklar da karıştı. Kavga sırasında kadınlar ellerine aldıkları kaldırım taşlarını karşı gruba fırlattı. Sopalar ve demir çubukların karıştığı kavga daha da büyüdü.

Kısa sürede olay yerine gelen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Polis ekipleri zaman zaman havaya ateş açarak, grupları ayırmaya çalıştı.

Ekipler biber gazı da kullandı. Kavga çıkan mahalleye çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Kavga sonrası çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.