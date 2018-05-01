Çay bahçesinde kanlı hesaplaşmaya 13 yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Gemlik İlçesi\'nde, ayrılmak için çay bahçesinde bir araya gelen iş ortakları Alaaddin Köse (41) ve Serkan Dedemen (36) arasında kavga çıktı. Kavgada, kendisini yaralayan ortağının babası Muzaffer Dedemen\'i (64) tabancayla vurarak öldüren Alaaddin Köse, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılının Kasım ayında Gemlik\'te meydana geldi. Bir süre birlikte harfiyat döküm işi yapıp, ayrılma kararı alan Alaaddin Köse ile Serkan Dedemen, konuşup, anlaşmak için bir çay bahçesinde buluştu. Burada, taraflar arasında çıkan küfürlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Serkan Dedemen\'in yanındaki babası Muzaffer Dedemen, tabancasını çıkarıp Alaaddin Köse\'ye ateş etti. Yaralanan Köse\'nin de silahıyla karşılık vermesiyle evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Dedemen olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan Köse, tedavisinin ardından tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi\'ne kondu.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, hakkında \'Adam öldürmek\' suçundan dava açılan Alaaddin Köse, karar duruşmasına çıktı. Duruşmada, önceki savunmasını tekrarlayan Köse, \"Serkan ile birlikte ticaret yapıyorduk. Anlaşamayıp, ayrılmaya karar verdik. Olay günü son kez konuşmak için çay bahçesinde bir araya geldik. Serkan\'ın yanında babası Muzaffer de vardı. Serkan\'ın bana küfür etmesi sonucu ortam gerildi. Bu arada babası tabancasını çekip bana ateş edince kendimi savunmak zorunda kaldım. Keşke olay, bu duruma gelmeseydi\" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Alaaddin Köse\'yi önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın iyi hali ve kavgada tahrike uğramasını dikkate alan heyet, bunu 12 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme ayrıcı, \'ruhsatsız silah bulundurmak\' suçundan da Köse\'ye 10 ay hapis cezası verdi.



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