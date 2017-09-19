Çavuştepe Kalesi'nde kaçak kazılara göz açtırılmayacak

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'ın Gürpınar Belediyesi, her yıl tarihe ışık tutacak bulguların gün yüzüne çıkarıldığı Çavuştepe Kalesi nekropol (mezarlık) alanının korunması için çalışma başlattı. İzinsiz kazıların önüne geçmek için nekropol alanının güvenliği, güvenlik güçlerince sağlanacak.

Gürpınar ilçesinde, Çavuştepe Mahallesi\'nde bulunan, üzüm bağları, surları, su sarnıçları, tapınakları ve saray yapılarıyla bugünlere kadar ulaşan kalede başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Urartu Kralı Sardur tarafından inşa edilen kalede Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında sürdürülen çalışmalarda bu yıl nekropolde bir at iskeleti ve karı kocaya ait olduğu tahmin edilen mezar bulundu. Urartuların ölü gömme adetlerine ilişkin önemli verilere ulaşılan nekropolün korunması için de Gürpınar Belediyesi harekete geçti.

KALEYİ GÜVENLİK GÜÇLERİ KORUYACAK

Belediye ekipleri, definecilerin uğrak yeri olarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılan nekropo­­l alanını tel örgüyle kapatmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri, kaledeki çalışmaların devam etmesi için de 2 tane su deposu temin etti. İzinsiz kazıların önüne geçmek için nekropol alanının güvenliği de güvenlik güçlerince sağlanacak. Kaledeki kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle sürdürdüklerini anlatan Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu, kaledeki çalışmalara Gürpınar Belediyesi\'nin de önemli katkı sağladığını belirtti.

URARTULULARIN ÖLÜ GÖMME ADETLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Nekropol alanının korunması için başlatılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çavuşoğlu, kalenin korunmasının buradaki eserlerin geleceğe aktarılmasını sağlayacağını söyledi. Önceki yıllarda definecilerin nekropol alanına ciddi zararla verdiğini belirten Çavuoğlu, şöyle konuştu:

\"Urartu dönemi insanlarının sosyal yaşantıları, dini inanışları ve ölü gömme adetleri hakkında bilgi edinmek ve definecilerden nekropolü kurtarmak üzere başlatılan çalışmalarda iki farklı gömme geleneği tespit edildi. Bu geleneklerden ilki, ölülerin yakılarak küllerinin bir çömleğin içine konuldukları Urne tipi gömü, ikincisi ise ölülerin toprağa, anne karnındaki duruş biçimi olan hoker tarzında yerleştirildiği bir tip. Kazı alanının güneye bakan kısmında ve yüzeyin yaklaşık yarım metre altında büyük ölçüde kırık 8 adet Urne mezar ortaya çıkarıldı.\"

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