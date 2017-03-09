Çavuşoğlu'nun Zürih'teki referandum etkinliği iptal edildi

Mevlüt Çavuşoğlu'nun pazar günü İsviçre'nin Zürih kantonunda katılacağı referandum etkinliğinin iptal edildiği bildirildi. Etkinliğin, Zürih Havalimanı yakınlarındaki Hilton Oteli'nin aldığı karar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Zürih Hilton Oteli Konferans ve Etkinlik Müdürü Aleksey Lintchuk, perşembe günü yaptığı açıklamada Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı etkinliğin iptal edildiğini ifade etti. Lintchuk, kararın otel tarafından alındığını belirterek, "katılımcıların ve otel çalışanlarının güvenliklerinin sağlanamayacağını" gerekçe gösterdi.

Çarşamba akşamı Zürih kantonu yetkilileri, federal hükümete bir mektup göndererek, "güvenlik gerekçesiyle" Çavuşoğlu'nun etkinliğinin iptal edilmesini talep etmişti.

Zürih kantonunun güvenlik direktörü Urs Grob, Türk hükümet yetkililerinin ziyaretlerinin Almanya'da yol açtığı yoğun tartışmalara dikkat çekerek, Çavuşoğlu'nun İsviçre ziyaretinin yoğun protesto gösterilerine yol açabileceği ve çok sayıda polisin görevli olması durumunda dahi etkinliğin "sakin ve krize yol açmadan tamamlanabileceğinin" garantisi olmadığını ilettiklerini açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de bakanlık ve emniyetin, yetkililerden mevcut güvenlik durumuna ilişkin bir analiz istediklerini aktarmış, bir sonraki adımların bu analize göre atılacağına dikkat çekmişti.

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