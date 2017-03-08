Çavuşoğlu'nun Rotterdam'daki etkinliğine iptal

Hollanda haber ajansı ANP, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rotterdam kentinde planlanan anayasa değişikliğine yönelik referandum etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

ANP'nin haberinde etkinlik iptali Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebutalib'in belediye meclisine gönderdiği bir belgeye dayandırıldı. Belgede belediye başkanının, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun etkinlik düzenlemesi planlanan yerin mekan sahibinin "mekanının kullanılması için verdiği izni geri çektiğini” belirttiği bildirildi.

Almanya'dan sonra Hollanda'da da Türk hükümet yetkililerinin referandum etkinlikleri düzenlemelerine karşı sesler yükseliyor. Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliklerine izin vermeyeceklerini, bunun için hukuki yolların incelendiğini açıklamıştı.

Son olarak da Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Wilders ve yandaşları, Çavuşoğlu'nun Cumartesi günü için planlanan Rotterdam ziyaretine karşı "Uzak Dur! Bu bizim ülkemiz!" pankartı açtı.

Hâlihazırda Almanya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun Almanya'da düzenleyeceği referandum etkinliği iptal edilmiş, Çavuşoğlu konuşmasını Hamburg'daki Türk Başkonsolosluğu'nun rezidansında yapmıştı.

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RTRD/ANP/GA/EC