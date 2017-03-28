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Çavuşoğlu'nun 'başörtü' iddiasını Meclis'e taşıyan Tanrıkulu, Kabataş olayını hatırlattı

"İddia doğru çıkmazsa vatandaşları kin ve tahrike teşvik edenler hakkında soruşturma açılacak mı?”

28 Mart 2017 00:42

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'hayırcı' bir grubun başörtülülerin başörtüsünü çıkardığı iddiasını Meclis’e taşıdı.

“Kabataş olayı”nı hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, soru önergesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun  “İddia doğru çıkmazsa vatandaşları çeşitli iddialarla kin ve tahrike teşvik edenler hakkında soruşturma açılacak mıdır?” diye sordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hayırcı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar” diye iddiada bulunmuştu.

Bu iddia üzerine Meclis'e Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Kabataş yalanı”nı hatırlatarak “Kabataş olayının sütünden 4 yıl geçmesine rağmen görüntüleri halen paylaşılmadı. Bu göz önüne alındığında Bakan Çavuşoğlu'nun iddia ettiği olayın geçtiği Antalya Işıklar Caddesi'nde, AKP Gençlik Kolları tarafından açılan standa en yakın mobese kayıtları incelenerek görüntüler kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? İçişleri Bakanlığı tarafından mobese kayıtlarının incelenmesi amacıyla herhangi bir talimat verilmiş mıdır?” sorularına yanıt istedi.   Kabataş ve "Cami'de içki içkiler" iddialarının doğru çıkmadığını hatırlatan Tanrıkulu, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun iddiasının da doğru çıkmaması halinde 16 Nisan Anayasa Referandumu öncesi, vatandaşları çeşitli iddialarla kin ve tahrike teşvik edenler hakkında soruşturma açılacak mıdır?” diye sordu.

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