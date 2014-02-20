Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başörtülü kızlarımızın başörtüsünü çıkarmışlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Gençlik Kolları'nın açtığı stantta başörtülü kadınlara saldırıldığını iddia etti. Çavuşoğlu, Antalya'nın Işıklar Caddesi'nde, AKP Gençlik Kolları tarafından açılan standa saldırı olduğunu öne sürerek "Hayırcı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar” iddiasında bulunurken “Bu insanlık mı” diye sordu.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda Sivil Düşünce Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Konuşması sırasında AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer'in verdiği notu da okuyan Çavuşoğlu, "Işıklar Caddesi'ndeki bizim gençlik kolları standına hayırcı bir grup gelmiş ve orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı? Affedersiniz hayvanlık. Sen de başka yerde stant kur. Bunların laiklik anlayışı bu” iddiasında bulundu.

Avukat Ali Aktaş: Kriminal bir olay

Avukat ali Aktaş Antalya'da yaşandığı iddia edilen saldırı olayına ilişkin olarak "Kriminal bir olayı yanlış lanse ediyorlar" dedi.

T24'e bilgi veren Aktaş, yaşanan olayı şöyle anlattı:

Bir anne ve kız oradan geçiyor. Referandum çalışması yapanlar 'Evet' broşürünü alıp yırtıyor ve üstüne yürüyor. Ama bu olay Bakan Çavuşoğlu'na yanlış lanse edildi. Bir 'evet'çi başı açık bir kadına saldırsaydı "Saçına saldırdı mı?" olacaktı. Tamamen kriminal bir olay.

Avukat Aktaş, bu tarz olayların büyütülmesinin toplumu gerginleştirdiğini ifade ederken, "Bu girişimi başörtüsü üzerinden vermenin ahlaki bir tarafı yok" ifadelerini kullandı.

Aktaş, ayrıca Twitter hesabından olaya ilişkin şu mesajı paylaştı: