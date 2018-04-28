Çavuşoğlu'nun açıklamaları Rum medyasında

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun Kıbrıs\'a yeni bir yol haritası belirleneceği yönündeki açıklamaları, Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

Doğan Haber Ajansı\'na konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"Rumlar, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemiyorlar\" dedi. Rumların Türklerle \'ortak bir gelecek kurmama\' siyasetini değiştirmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, \"Rum tarafının bu tutumu değişmediği sürece Ada’da yeni bir ortaklığın tesisine yönelik her türlü süreç başarısız kalmaya mahkûmdur\" uyarısı yaptı. Çavuşoğlu, \"Önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi KKTC makamlarıyla yakın temas ve işbirliği içerisinde belirlemekteyiz\" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu\'nun bu açıklaması, Rum basınında geniş yer buldu. Rum Gazeteleri; Çavuşoğlu’nun ilerleyen dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yetkilileriyle sıkı işbirliği içerisinde yeni bir yol haritası belirleneceğine dair sözlerini öne çıkardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, müzakerelerde zemin değişikliği yapılmasını haklı çıkarmaya çalıştığı kaydedilen haberlerde; \'Çavuşoğlu\'na ortak olmayan geleceği Rum tarafına yüklüyor\' iddialarına yer verildi.