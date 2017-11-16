Çavuşoğlu'ndan YPG açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün bütçe komisyonundaki görüşmelere katıldı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye'deki son duruma yönelik olarak "YPG Rakka'da DEAŞ'la savaşmak için değil bölgeyi ele geçirmek için bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'den tedarik edilmesi beklenen silahların teslimatında gecikme yaşandığını ve Türkiye'nin alternatif çözümler ürettiğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, AB ile varılan anlaşma gereğince ödenecek 3 milyar euro 'nun 2018 sonunda tedarik edileceğini açıkladı.