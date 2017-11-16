T24 LogoT24 Logo
Politika

Çavuşoğlu'ndan YPG açıklaması

"AB ile varılan anlaşma gereğince ödenecek 3 milyar Euro'nun 2018 sonunda tedarik edilecek"

16 Kasım 2017 14:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün bütçe komisyonundaki görüşmelere katıldı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye'deki son duruma yönelik olarak "YPG Rakka'da DEAŞ'la savaşmak için değil bölgeyi ele geçirmek için bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'den tedarik edilmesi beklenen silahların teslimatında gecikme yaşandığını ve Türkiye'nin alternatif çözümler ürettiğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, AB ile varılan anlaşma gereğince ödenecek 3 milyar euro 'nun 2018 sonunda tedarik edileceğini açıkladı. 

ETİKETLER

dışişleri bakanlığıçavuşıoğlumevlüttbmmmeclisypgpydışiddeaşaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24