Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması: 16 Nisan'dan sonra AB'ye teklifimizi sunacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile imzalanan vize serbestisi anlaşmasına ilişkin olarak "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Antalya İş adamları Derneği Derneği'nin (ANTİAD) Akra Otel'de düzenlediği kahvaltılı toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da tüm ekonomik sektörlerin gelişmesi için çabaladıklarını söyledi. Antalya'nın şehircilik açısından büyümesinden memnun olmadığını anlatan Çavuşoğlu, "Aldığımız en önemli kararlardan biri belde belediyelerin kapatılması oldu. Planlamaları ilçe ve il belediyelerine verdik. Ama ekonomi olarak büyüyoruz. Son 15 yılda turizmde ciddi büyüdük. 2002'de 3 milyon gelirken 2014'te 13 milyon turist geldi. Geçen yıl bir düşüş yaşadık. Darbe girişimi, terör saldırıları ve Rusya ile sorun Türkiye'nin imajını biraz değiştirdi. Bu imajı değiştirmek için birlikte çalışmalar yapmalıyız. Turizm sektörünün büyümesi lazım. Çeşitliliği sağlamamız gerekiyor" dedi.

Şimşek, tarım ürünleri yasağının kaldırılması için Rusya'ya gidecek

Tarım sektörü ürünlerinin ihracatının son 15 yılda 4 kat arttığını dile getiren Çavuşoğlu, organik tarımı teşvik ettiklerini söyledi. Körfez ülkeleri de dahil başka bilinmeyen ülkelerle ihracat için arayışta olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Rusya uçak düşürmesi hadisesinden sonra sorunlar yaşadık. Bu sorunları maalesef hepsi giderilmiş değil. Bazı tarım ürünlerinin ihracatı konusunda henüz sorun yaşanmaya devam ediyor. Önceki yıllara karşılıklı dönmemiz lazım. Bunları konuşmak ve engelleri kaldırmak için Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Rusya'ya gidecek. Heyet Rusların daveti üzerine engellemelerin kaldırılması için oraya gidecek. Bu her iki ülkenin faydasına" dedi.

"16 Nisan'dan sonra AB ile kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili ticaretin artırılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:"Serbest ticaret anlaşmaları imzalamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile de 1990'lı yıllarda imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirmek için müzakerelere başladık. Üç tur müzakeler yapıldı ve 16 Nisan'dan sonra AB ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her iki tarafın da bu konuda kararlılığı var. AB kendi kurullarından müzakereler için kararları çıkardı. Günümüz ekonomik anlayışını yansıtmıyor, bunu güncellememiz lazım."

Vize konusunda son öneri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize konusunda 16 Nisan'dan sonra AB'ye son öneriyi sunacaklarını belirterek, "Bu süreci nasıl yürütüceğimizi değerlendireceğiz. Kararları milletimizle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Türkiye müzakere eden bir ülke. Müzakere etmeyen birçok ülke ile AB vizeleri kaldırdı. Gürcistan ile en son bu anlaşmayı yürürlüğe koydular. Ama biz millet olarak bunu hak ediyoruz. Bu vize serbestisini almamız. En son imzaladığımız göç bunun bir parçasıdır. Göç, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmaları birlikte uygulanması gerekiyor" diye konuştu.

Kıbrıs konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Sorunu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz. Özellikle Rum tarafında seçim döneminde aynı samimiyeti görmüyorum. Rum tarafının Kıbrıs etrafındaki doğalgaz ve petrol ile ilgili attığı tek taraflı adımları doğru bulmuyoruz. Uyarılarımızdan sonra geri adım atmadığı için de Türkiye olarak bazı adımları atacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak da bu konuda açıklamalarda bulundu. Burada Kıbrıs Türkünün de hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin de karasuları var. Bizim de haklarımız var. Bu haklara halel getirilmemesi için gerekli adımları atacağız. Daha önce hukuki adımları atmıştık. Pozisyonumuzu resmi olarak kayda geçirmiştik. Bundan sonra tek taraflı adımlara müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.