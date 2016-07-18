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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çavuşoğlu'ndan "tutuklama listeleri önceden hazırlandı" iddiasına sert tepki

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin hukukun üstünlüğünden geri adım atmayacağını söyled

18 Temmuz 2016 22:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Johannes Hahn'ın, ordu ve yargıda yapılan gözaltılara ilişkin “Listelerin hazır olduğu” yönündeki iddiasına, "Komiser Hahn dahil hiç kimse kanlı darbe girişimine dair devam eden hukuki süreç hakkında peşin hüküm veremez” sözleriyle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

“AB Komiseri Hahn'ın ‘Darbe girişimine dair tutuklama listelerinin önceden hazırlandığına' yönelik ifadeleri kabul edilemez. Maalesef Hahn'ın ülkemizde yaşanan gelişmeleri bütünüyle kavrayamadığı görülüyor.

15 Temmuz'da demokrasimizi ve anayasal düzenimizi hedef alan, çok sayıda masum insanımızın hayatına mal olan kanlı bir darbe girişimi yaşandı.

AB ve müttefiklerimizden temel beklentimiz ülkemizdeki demokratik süreci desteklemeleri ve darbe girişimini şiddetle kınamalarıdır.

Türkiye hiçbir şekilde, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve sivil demokratik kazanımlardan geri adım atmayacaktır.

Bu yüzden, Komiser Hahn dahil hiç kimse kanlı darbe girişimine dair devam eden hukuki süreç hakkında peşin hüküm veremez.”

 

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mevlüt çavuşoğlujohannes hahnab komiser
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