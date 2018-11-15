Çavuşoğlu'ndan Suudi savcıya yanıt: Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadım; Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak 5 kişi hakkında idam talep edilmesiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Burada bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek isterim" dedi. "Bu şahsın ülkelerine geri götürülmesine direndiği için orada öldürüldüğü ifade ediliyor. Ancak bu cinayet daha önceden de açıkladığımız gibi önceden planlanmıştır" diye konuşan Çavuşoğlu, bu işin takipçisi olacaklarını belirtti.

Cinayetle ilgili 21 kişinin gözaltında bulunduğunu ve 11 kişiye suçlama yöneltildiğini belirten Suudi savcı, Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu olan 5 kişi hakkında idam cezası talep edeceğini açıkladı.

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Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İstanbul'a gelenlerin sayısı 15. Bu 11 kişinin 5 tanesi ile ilgili idam istemi var. Yargılama sürecinin başlandığı söyleniyor. Diğer kişler neden serbest bırakıldı? Tabi başsavcı gerekli açıklamayı bizim başsavcılığımıza yapacaktır. Burada bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek isterim. Bu şahsın ülkelerine geri götürülmesine direndiği için orada öldürüldüğü ifade ediliyor. Ancak bu cinayet daha önceden de açıkladığımız gibi önceden planlanmıştır. Yine bizim bildiğimiz gibi cesedin öldürüldükten sonra parçalandığı söyleniyor. Fakat bu cesedin aarçalanması o anlık bir şey değil. O cesedin önceden öldürülüp parçalanması için gerekli cihazlae oraya getirilmiştir. Yani bu şahsın öldürülüp parçalanması önceden planlanmıştır.

Ayrıca Türkiye'ye gelen 15 kişinin de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılanması gerekiyor. Viyana Sözleşmesine göre de bu yargılama ve soruşturmada Türk kanunları geçerlidir, her ne kadar bu cinayet Suudi Arabistan Başsavcılığı'nda işlense de. Daha önce yerel işbirlikçiler konusunda açıklamalar gelmişti. Daha sonra bunlar da inkâr edilmeye başlandı. Şimdi başsavcı yerel işbirlikçilerin olduğunu söylüyor. Bu bilgleri bizim başsavcılığımızla paylaşacağını söylüyor. Ama henüz cevaplanmamış bir soru var. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Talimat verenlerin, gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor, bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız.''