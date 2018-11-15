Kaşıkçı cinayeti | Suudi savcı, 5 kişi hakkında idam talep etti

T24

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak 5 kişi hakkında idam talep edildi.

Cinayetle ilgili 21 kişinin gözaltında bulunduğunu ve 11 kişiye suçlama yöneltildiğini belirten Suudi savcı, Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu olan kişiler hakkında idam cezası talep edeceğini ifade etti.

Savcı, cesedin asitte eritildiği iddialarının aksine, Kaşıkçı'nın bedenininin parçalara ayrılarak Başkonsolosluk binasından çıkarıldığı açıklamasında bulundu. Savcının söylediklerine göre Kaşıkçı'ya konsolosluk binasında öldürücü dozda ilaç verildi ve ardından cesedi parçalara ayrıldı. Reuters'ın aktardığına göre cinayeti işleyen ekip ilk önce Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a dönmeye ikna etmeye çalıştı ancak Kaşıkçı buna karşı çıkınca öldürüldü.

Savcı Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaşıldığını ve soruşturmanın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı kapsamadığını söyledi.

Reuters’ın haberine göre savcı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakınlığıyla bilinen danışmanı Saud El Kahtani’nin görevinin Kaşıkçı’yı ülkeye geri dönmeye ikna etmekle görevli ekiple buluşmak olduğunu söyledi.