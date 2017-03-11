Çavuşoğlu'ndan Rotterdam başkonsolosluk konutunda 'Evet' kampanyası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın tepkisine karşın anayasa değişikliği referandum kampanyası kapsamında Rotterdam kentine bugün yapacağı ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda hükümetinin açıklamaları ve Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in, "Gelmeni istemiyoruz" telefonuna rağmen Rotterdam programını iptal etmedi.

CNN Türk televizyonuna konuşan Çavuşoğlu, "Bugün Rotterdam'a gidiyorum. Ziyaret nedeniyle tansiyon artacaksa artsın" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CNN Türk Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Hollanda'nın referandum kampanyası yasağı ile ülkedeki Türkleri rehin aldığını savundu.

Çavuşoğlu, uçağının inişine izin verilmemesi halinde Hollanda'ya ciddi ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, "NATO üyesi bir müttefikimize Schipol Havalimanı'nda kelepçe takmayacağız ama hiçbir yardımda da bulunmayacağız" dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı kaynakları, normalde özel ziyaretler için ülkeye gelen bakanlara otomobil, eskort ve koruma hizmeti verildiğini belirterek, Çavuşoğlu'na bu yardımın yapılmayacağını vırguladı.

Hükümet kanadından yapılan açıklamaların yanı sıra Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders'ın da Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, "Hollanda'da referandum kampanyası yapmanızı istemiyoruz. Gelme" dediği açıklandı.

Dışişleri Bakanı'nın öğleden sonra Hollanda'ya gelmesi bekleniyor. AKP Hollanda Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen "Evet" kampanyası çerçevesinde yapılacak toplantı yerel saatle 18.00'de başlayacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, konsolosluk konutuna diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle dokunamayacaklarını belirterek, "Ancak konutun etrafına kimseyi yaklaştırmayız" dedi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalip'in girişi üzerine, Hoogvliet ilçesinde konuşma yapacağı salon iptal edilen Çavuşoğlu, başkonsolosluk resmi konutunda seçmenlerle buluşma kararı aldı.

Hillegersberg semtindeki Rotterdam Başkonsolosluğu resmi konutunda yapılacak referandum kampanyası toplantısı nedeniyle, kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalip, Çavuşoğlu'nun ziyaretini kamu düzeni için ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi.

Abutalip, referandum kampanyası sorununda bütün yükün kendisine kaldığını belirterek, "istenmeyen kişileri Hollanda'dan uzak tutmak için hükümetin daha fazla inisiyatif almasını" istedi.

Ülke medyasında, Hollanda'nın ilk kez bir müttefik ülkenin bakanına böyle davrandığına işaret edildi.