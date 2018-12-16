Çavuşoğlu'ndan ‘Esad' açıklaması

DOHA (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye\'de demokratik ve güvenilir bir seçim yapılması halinde Beşşar Esad ile çalışma konusunu herkesin değerlendirmesi gerekebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, \"Suriye\'nin geleceğinde Esad\'in de yer aldığı tablo olursa bu sizin içinize siner mi?\" şeklindeki soruya, \"Şu an yapmaya çalıştığımız şey, ülke için bir anayasanın oluşturulması. Bir anayasa taslağını kendileri oluşturmalı.\" yanıtını verdi.

Ülkenin seçimlere hazırlanması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, \"Bu süreç, Birleşmiş Milletlerin (BM) şemsiyesi altında olmalı. Kapsayıcı olmalı. Herkes hak sahibi olmalı. Suriye\'deki ve Suriye\'nin dışındaki herkesi kapsamalı, son yedi yılda yerlerinden edilen, benim ülkemdeki ve diğer ülkelerde mülteci olarak bulunanları kapsamalı. Güvenilir, şeffaf ve demokratik seçimler olmalı. Bu seçimlerden sonra Suriyeliler ülkeyi kimin yönetmesi gerektiğine karar vermeli\" dedi.

Çavuşoğlu, Gamble\'ın \"Eğer bu seçimlerde Esad seçilirse onunla çalışır mısınız?\" şeklindeki sorusu üzerine \"Eğer demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir.\" dedi.”



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Çavuşoğlu’nun açıklaması