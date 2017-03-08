Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: Demokrasi dersi vermeyin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu akşam saatlerinde Hamburg'a geldi. Çavuşoğlu kentteki Türk Başkansolosluğu’nun Uhlenhorst’ta bulunan rezidansında vatandaşlara seslendi. Çavuşoğlu'nun konuşması Alman n-tv televizyonunda canlı olarak yayınlandı.

Çavuşoğlu konuşmasında referandum etkinliğinin yapılacağı salonunun yangına karşı güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatılmasına değinerek, "20 yıldır çalışan salonu, şimdi kapattılar, bu zamana kadar neredeydiniz? Bu sistematik bir engellemedir. Almanya'nın sistematik Türkiye karşıtlığı. Bu engellemeler bizi sindiremez. Almanya'nın vatandaşlarımıza yaptığı baskı, dostluğumuza yakışmaz" dedi.

Konuşmasında Almanya'ya "Artık bize insan hakları ya da demokrasi dersi vermeye son verin" diye seslenen Çavuşoğlu, isteyen siyasetçilerin Türkiye'de vatandaşlarıyla buluşabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Engeller bağımızı koparamaz. Lütfen bu yanlış uygulamalardan vazgeçin" dedi.

'DİTİB sayesinde radikalleşme yok'

Türkiye'nin şimdiye dek Almanya'ya karşı düşmanca bir tavır izlemediğini söyleyen Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir kampanya var ve bunun organize olduğunu biliyoruz. Buralarda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını da biliyoruz. Size yönelik baskının da tamamen sistematik ve kontrol altında olduğunu biliyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanı olan Steinmeier geldiği zaman da, diğer görüşmelerimizde de tüm Alman dostlarımıza şunu soruyoruz: Siz bugüne kadar Türkiye'nin Almanya'ya yönelik düşmanca bir tavır içinde düşmanca bir politika içinde olduğunu gördünüz mü? Bir tane örnek verin. Bir tane örnek veremediler. NATO içinde müttefiğiz. Önemli ticaret ortağımız. Alman dostlarımız geliyor Türkiye'de tatilini geçiriyor. Niye düşman görelim? Cevap yok. Peki o zaman siz bize niye bu tavırlar içinde oluyorsunuz? Bunun sebebi ne? Bunu konuşalım. Varsa bir sorun konuşalım."

Almanya'da, Avrupa'da yaşayan Türkler arasında radikalleşme gözlenmediğini de söyleyen Çavuşoğlu, "Yok çünkü bizim dinimiz radikalleşmeye karşı. İslam dini barış dinidir. Özellikel DİTİB başta olmak üzere TC'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapıldığı için radikalleşme olmadı. Bunu Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian'a da sordum. Sebastian Avusturya'da bir tane radikalleşen Türk var mı? diye sordum. Yok dedi. Bunun da sebebi bu" dedi.

Almanya'da "evet" diyenler engelleniyor, hayır diyenlere yardımcı olunuyor" diyen Çavuşoğlu, Avrupa'da yükselen ırkçılığı dikkat çekti ve bu durumu yarın Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüşmesinde dile getireceğini belirtti.

"Türkiye tüm engellemelere, içeriden ve dışarıdan hasmane tutumlara rağmen emin adımlarla ilerliyor" diyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye istikrarını koruyor. Türkiye bugün gücünü Suriye'de ateşkes için barış için ve kuşatma altındaki insanları kurtarmak ve onlara insani yardımda bulunmak için kullanıyor. Bugün Türkiye Irak'ta ve Suriye'de sorunun çözülmesi için en büyük katkıyı sağlayan ülkedir. Türkiye'nin ekonomisi onları olumsuz tutumlarına ve siyasi kararlara rağmen, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüyor. Hem de Avrupa ülkelerinin imrendiği bir seviyede büyüyor."

Çavuşoğlu'nun konuşmasını rezidans bahçesinde izleyen vatandaşlar sık sık "Ya Allah bismillah Allah-u Ekber", "Türkiye seninle gurur duyuyor" şeklinde sloganlar attı.

Çavuşoğlu'nu rezidansa varışı sırasında 200 kişi konsolosluk önünde toplanarak karşıladı. Aynı dakikalarda 250 karşıt gösterici ise protesto gösterisi yaptı. Protestocular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar attı. Polis konsolosluk çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Salon kapatılmıştı

Çavuşoğlu'nun Hamburg kentinde referandum kampanyası yapacağı salon, yangın yönetmeliklerine uygun donanıma sahip olmadığı gerekçesiyle dün akşam kapatılmıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hamburg'daki etkinliğin ardından Berlin'e geçecek. Bakanın 8 Mart Çarşamba günü Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şubat ayında Köln kentinde düzenlenen "Milletini sevenler evet diyor" toplantısına katılarak anayasa değişikliğini savunmuştu. Hemen öncesinde Başbakan Binali Yıldırım da Oberhausen kentinde "Memleket sevdalıları evet diyor" etkinliğine katılarak konuşma yapmıştı.

Geçen hafta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Gaggenau kentinde katılacağı referandum etkinliğinin iptal edilmesinin ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de Köln’de katılması planlanan referandum etkinliği de iki kez iptal edilmişti. Zeybekci daha sonra özel bir mülkiyet olan Köln kent merkezinde bir otelin toplantı salonunda referandum etkinliğini yapabilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/afp, HT/EC