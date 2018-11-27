Çavuşoğlu'ndan Almanya ve AB'ye eleştiri

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Süddeutsche Zeitung'a özel bir demeç verdi. Türkiye'de Anadolu Kültür girişimine yönelik operasyonlarda aralarında akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonları savunan Çavuşoğlu, "Bırakın da Türk yargısı işini yapsın" dedi."

Almanya ve AB'nin Türkiye'deki yargılamalara ilişkin tavrını eleştiren Çavuşoğlu, "Almanlar ve Avrupalılar bize sürekli bağımsız yargı konusunda ders vermek istiyor. Aynı zamanda Türk yargısına nasıl bir karar vermesi gerektiğini söylüyorlar. Bu yanlış" dedi.

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarına da değinen Çavuşoğlu, "Bu insanları tanımıyorum, adlarını da bilmiyorum. Bu kişilerin tutuklanmalarının nedeni Türkiye değildir. Ama burada önemli olan Türk yargısının verdiği kararlardır" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı, "Türkiye hala AB üyeliği için çabalıyor mu?" sorusuna ise "Evet, amacımız bu. AB bunu istemiyorsa, o zaman bunu bize söylemeli" yanıtını verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine de değinen Çavuşoğlu, Riyad yönetiminin Türkiye'den cinayete ilişkin bilgileri istediğini ancak Suudi Arabistan'ın bunun karşılığında elindeki bilgileri Türkiye'yle paylaşmadığını kaydetti.

Türkiye ile işkiler gergin

Türkiye'nin Almanya ve AB ile ilişkileri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal, insan hakları aktivistleri ve muhaliflere yönelik düzenlenen operasyonlar ve tutuklu Alman vatandaşları nedeniyle uzun süredir gergin. Türkiye'deki Anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk siyaseçilerin Almanya ve bazı Avrupa ülkelerindeki seçim etkinliklerinin iptal edilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nazi benzetmesi yapması da tepkilere neden olmuştu. Türkiye'de en az beş Alman vatandaşı siyasi nedenlerden ötürü tutuklu bulunuyor.

Mogherini ve Hahn'ın Türkiye ziyareti

Türkiye'yi uzun bir aradan sonra geçen hafta ilk kez AB'den üst düzey diplomatlar ziyaret etmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Ankara'da temaslarda bulunmuştu. Ankara'daki görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Mogherini AİHM'nin verdiği kararın ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "kısa süre içinde serbest bırakılmasını ümit ettiklerini" söylemişti. Mogherini ayrıca Türkiye'de son dönemde gözaltına alınan akademisyenlerin durumu konusundaki endişelerini de görüşmede ifade ettiklerini kaydetmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise bu açıklamayı eleştirerek, "Mogherini biraz haddini aştı" açıklamasını yapmıştı.

DW / HT, GA

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