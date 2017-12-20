Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Kudüs oylaması tepkisi: O ülkelerinde mi işgal edilmesine müsaade edeceksiniz?

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylaması öncesi İstanbul'da açıklamalarda bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili olarak “ABD, şimdi tehdit yöntemine başvurduğunu görüyoruz. Oradaki tüm temsilciliklere, daimi temsilcilere mektup göndererek 'kimin ne oy verdiğini takip edeceğiz bunu başkana rapor edeceğiz ve tek tek isimlerini alacağız'. Yani isimleri alıp ne yapacaksınız o ülkelerinde mi işgal edilmesine müsaade edeceksiniz ya da onları cezalandıracak mısınız?" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylaması için özel bir uçakla New York'a gitti. Çavuşoğlu ve Maliki ABD yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda bir basın toplantısını düzenledi.

"O ülkelerin de mi işgal edilmesine müsaade edeceksiniz?"



ABD'nin tek başına kaldığını ve tehdit yoluna gittiğini söyleyen Çavuşoğlu, “ABD, oradaki tüm temsilciliklere, daimi temsilcilere mektup göndererek 'kimin ne oy verdiğini takip edeceğiz, bunu başkana rapor edeceğiz ve tek tek isimlerini alacağız'. Yani isimleri alıp ne yapacaksınız? O ülkelerin de mi işgal edilmesine müsaade edeceksiniz? Ya da onları cezalandıracak mısınız? Artık dünya değişti ben güçlüyüm, o nedenle de haklıyım, anlayışı değişti. Artık dünya haksızlıklara isyan etti. Artı hiçbir onurlu millet, hiçbir şerefli devlet bu tür baskılara boyun eğmez. Herkes, vicdanının sesini ve milletinin isteği doğrultusunda oy kullanır, yarın da öyle olacak. ABD'nin bu yöntemden vazgeçmesi lazım, ülkeleri ve milletleri tehdit etmemesi lazım. Bu son derece yanlış bir yöntemdir. İnşallah yarın kardeşim Maliki ile birlikte Filistin davasını en iyi şekilde savunacağız" şeklinde konuştu.





"Yılbaşından sonra normal sürece geçeriz diye düşünüyorum"

Bir basın mensubunun ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarının vize işlemleri randevuları için en erken tarihin Ocak 2019 olduğuna yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Bildiğiniz gibi Amerika yanlış bir kararla vize uygulamasını kaldırmıştı, daha sonra kısıtlı bir şekilde yine başlattı. Biz de ABD'nin aldığı bu kararlara karşılık verdik. Esasen vatandaşları cezalandırıcı olgun bir tavır olarak görmediğimizi söyledik. ABD'li muhataplarımıza da söyledik. En son Brüksel'de Rex Tillerson bu konuyu tekrar görüştük. Kısıtlı sayıda olduğu için başvurular birikiyor, daha önce bir günde verdikleri vize sayısının altında vize verdikleri için, eski hızda olmadığı için, bir birikme var. Rex Tillerson ile yaptığımız görüşmede kendisi 'daha önce hemfikir olduğumuz, üzerinde durduğumuz çalışma toplantısını başlatalım bu toplantıyla beraber vize konusunda eski günlere dönelim' önerisinde bulundu. 'Zaten çok gereksiz bir uygulama başlattınız, biz buna karşıyız ve bu sürecin normalleşmesini arzu ederiz Amerika ve Türk vatandaşlarını cezalandırmayalım' dedik. Yılbaşından sonra çalışma grubunu hayata geçirerek herhalde normal sürece geçeriz diye düşünüyorum"