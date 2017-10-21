Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Bu sorunu sen başlattın, benim vatandaşıma vize vermiyorsan ben de seninkine vermem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile devam eden vize kriziyle ilgili Ankara'daki görüşmeler sonrasında olumlu bir hava oluştuğunu belirterek, "Sen benim vatandaşıma vize vermezsen, ben de senin vatandaşına vize vermem. Bu sorunu sen başlattın. Sen bu sorunu çözmek istiyorsan, ben de bu sorunu çözmek isterim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya'da yapılacak Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin temeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla atıldı. Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırdıkları ve bunların yetmeyeceğini, 2053, 2071 hedefleri olduğunu belirtti.

ABD ile devam eden vize krizine de değinen Çavuşoğlu, Türk milletinin onurunu hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin dünya politikasında oynadığı rolü çok iyi biliyorlar. Ama bilmeyenlere de itinayla öğretiyoruz, öğretmeye devam ediyoruz. Avrupalılar'a da bunu söylüyoruz; Yok öyle artık siz patronsunuz, biz ikinci sınıfız. Yok, beni eşit-ortak gibi göreceksin. Efendim şu konuda dayatma yapacağım, yok. İşte vize konusu, sen benim vatandaşıma vize vermezsen, ben de senin vatandaşına vize vermem. Bu sorunu sen başlattın. Sen bu sorunu çözmek istiyorsan, ben de bu sorunu çözmek isterim. İşte Ankara'da yapılan görüşmelerden sonra ne oldu, ne bitti konuşuldu, komisyonumuz toplandı, anlattık ve şimdi olumlu bir hava oluştu ve inşallah bunun neticesini alırız. Biz tüm dünyayla ilişkilerimizi böyle sürdürmek istiyoruz."

Avrupa ülkelerine "Senin Türkiye ile ne problemin var, ne istiyorsun Türkiye'den, derdin ne?" diye soran Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Önce söyle. Sana karşı tarih boyunca bir düşmanlığımız olmuş mu, yok. Peki senin derdin ne, niye Türkiye'ye böyle muamele etmeye çalışıyorsun? Peki ettin de ne oldu, ne elde edebildin? İşte böyle dayatmalarla Türkiye'den bir sonuç alamazsınız. Türkiye'ye dostane yaklaşacaksınız, eşit-ortak gibi yarışacaksınız ve Türkiye'nin ve Türk milletinin nasıl bir ülke ve millet olduğunu unutmayacaksınız. O zaman dostluğumuz da işbirliğimiz de gelişir ve dünya barışına, istikrarına birlikte katkı sağlarız. Karşı karşıya kaldığımız sorunları da beraber çözeriz. Çünkü Türkiye yük alan bir ülkedir."

“Avrupa İkinci Dünya Savaşı öncesi şartlara gidiyor”

Avrupa'daki ırkçı yaklaşımların kafalarından hiçbir zaman gitmediği ve Avrupa'daki ırkçı partilerin bu kadar destek almasının sebebinin de bu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Balkanlar'daki katliamlara sessiz kalındığını hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü bunların geçmişinde var, sonradan olma bir şey değil, içinde var ve fırsat buldukça nüksediyor. Şimdi Avrupa'da mesela Yahudi ve Musevileri koruyan yasalar olmasa, Yahudi düşmanlığı, İslam düşmanlığı, İslamafobiden daha yüksek olur. Çünkü doğasında, hamurunda var. Bunu söylediğinde de 'Sen bana bunu söyleyemezsin' diyor. Ben durup dururken söylemiyorum, gördüğümü söylüyorum. Şu anda Avrupa nereye gidiyor, İkinci Dünya Savaşı öncesi şartlara gidiyor. Bunun sorumlusu sizsiniz" diye konuştu

“Şimdi ayva yiyeceğim, diyeceksiniz ki 'Dış politika ayvayı yedi”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gazipaşa'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Çekirdeksiz Nar Festivali'ne katıldı. Bakan Çavuşoğlu, kaymakamlık önünde Kaymakam Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı AKP'li Adil Çelik ve diğer protokol üyeleriyle bir grup tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu buradan festival alanı olan Atatürk Parkı'na geçti. Girişte çekirdeksiz narla karşılanan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, stantları gezdi. Çekirdeksiz Nar Yarışması'nda birinci olan narın tadına bakarak seçilme kriterleri hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, bazı el yapımı ürünler hakkında bilgiler aldı. Bakan Çavuşoğlu stantları gezdiği sırada bir stantta gördüğü ayvayla ilgili gazetecilere, "Şimdi ayva yiyeceğim, diyeceksiniz ki 'Dış politika ayvayı yedi" diye espri yaptı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra kendisine ikram edilen ayvanın tadına baktı.