Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Bir bahane bulacak ya, insani konulardan endişe ediyormuş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na dair açıklamaların ardından ABD'ye tepki göstererek, “Sen hangi hakla insani konuları hatırlatıyorsun? Sivillere yaptığınız işkenceleri tarih yazıyor” dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir huzur evinin açılış töreninde konuşan Çavuşoğlu, "YPG, PKK Amerika'nın da desteği ile Suriye topraklarının yüzde 25'inden fazlasını kontrol ediyor. Neymiş efendim sivillerden endişe ediyoruz insani konulardan dolayı endişe ediyorlarmış. Bir bahane bulacak ya... İnsani konulardan endişe ediyorlarmış" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman 'öf' dedik mi?"

Dışişleri Bakanı, “Neymiş efendim sivillerden endişeleniyoruz. İnsanı konularda, göçmen konusunda Türkiye'den daha hassas bir ülke var mı? 3,5 milyon Suriyeliyi misafir ediyoruz. Hiçbir zaman öf dedik mi? Ne zaman sivillere yönelik hassasiyetimizi yitirdik de hatırlatmaya kalkıyorsunuz. Bu konuda dünyada Türkiye'den daha hassas bir millet var mı? Senin Afrika'da o insanlara yaptığın zulmü tarih de yazdı ben de biliyorum. Sen hangi hakla bana insani konuları hatırlatıyorsun? Biz sizin ikiyüzlülüğünü çok iyi biliriz" diye konuştu.

ABD'ye: Mert ol; ikiyüzlü olma, dürüst ol

"İnsani yardımlarda dünyada birinci sırada olmuş bir ülkeye kimse ders veremez. Türkiye'ye karşı nasıl yaklaşacaklarını öğrenecekler. Türkiye'ye saygı duymayı öğrenecekler. Türkiye tehditten baskıdan, şantajdan korkan bir ülke değil” diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Terör örgütü ile mücadelemizden rahatsız olduysan onu da açıkça söyle. Mert ol ikiyüzlü olma dürüst ol. Hem terör örgütüne silah vereceksin ondan sonra da silah verdiğin kısımdakiler ayaklanacak ondan sonra sivillerden endişe ediyoruz da fazla uzamasın da. Ne fazla uzamasın kardeşim? Bittiği yere kadar gideceğiz tükendiği yere kadar gideceğiz. Onları temizledikten sonra oraları Suriyelilere teslim edeceğiz.''