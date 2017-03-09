T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çavuşoğlu'na Hollanda'da salon engeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapacağı kampanya toplantısı iptal edildi. Rotterdam Belediye Başkanı Abutalip, iptal kararının toplantının yapılacağı salonun sahibi tarafından alındığını açıkladı.

09 Mart 2017 01:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16 Nisan'daki anaysa değişkiliği nedeniyle Cumartesi günü Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapacağı kampanya toplantısı iptal edildi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip, iptal kararının toplantının yapılacağı Park de Heerlijkheid adlı salonun sahibi tarafından alındığını açıkladı.

Belediye Başkanı, "Eğer salon sahibi iptal etmeseydi, kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle toplantıyı ben yasaklayacaktım" dedi.

Ahmed Abutalip, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rotterdam'da farklı bir bir mekanda toplantı düzenlemesine de izin vermeyeceklerini vurguladı.

Rotterdam Belediye Başkanı, uluslararası diplomasinin başarılı olmasını ve Çavuşoğlu'nun Hollanda ziyaretinden vazgeçeceğini umut ettiğini söyledi.

Abutalip, aynı zamanda Çavuşoğlu'nun düzenleyeceği kampanya toplantısının Hollandalı Türkler arasında ayrışma ve gerilimi artıracağı için ciddi güvenlik riski oluşturduğunu savundu.

Belediye Başkanı buna örnek olarak 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimini protesto amacıyla Rotterdam'da düzenlenen gösteri sonrası yaşanan olayları gösterdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in ise iptal kararı sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türk makamları ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Hollanda hükümeti, ülkesinde Çavuşoğlu'nun referandum kampanyası yapmasına karşı olduğunu açıklayarak, bunun "uygunsuz bir durum" olduğunu açıklamıştı.

Muhalefet de, "Diktatörlük eğilimi gösteren bir ülkenin buraya gelip siyasi kampanya yapması saçma" diyerek, Çavuşoğlu'nun ziyaretine tepki göstermişti.

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü Dick Schoof ile Rotterdam Belediye Başkanı Abutalip, toplantının güvenlik nedeniyle yasaklanması konusunu ele alıyordu.

Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantının yapılacağı Park de Heerlijkheid adlı salonun sahibi Erol Poyraz, "Burası herkese açık bir yer ama belediye ve hükümet gerekli güvenliği sağlamazsa ben devam edemem. Sorun istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dışişleri Bakanı MevlütHollanda RotterdamRotterdam Belediye Başkanı AbutalipBakanı MevlütNisanCumartesiBelediye Başkanı Ahmed AbutalipParkHeerlijkheidBaşkanıAbutalip Dışişleri BakanıRotterdamBelediye Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24