Çavuşoğlu'na Hollanda'da salon engeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 16 Nisan'daki anaysa değişkiliği nedeniyle Cumartesi günü Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapacağı kampanya toplantısı iptal edildi.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Abutalip, iptal kararının toplantının yapılacağı Park de Heerlijkheid adlı salonun sahibi tarafından alındığını açıkladı.

Belediye Başkanı, "Eğer salon sahibi iptal etmeseydi, kamu düzeni ve güvenlik gerekçesiyle toplantıyı ben yasaklayacaktım" dedi.

Ahmed Abutalip, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rotterdam'da farklı bir bir mekanda toplantı düzenlemesine de izin vermeyeceklerini vurguladı.

Rotterdam Belediye Başkanı, uluslararası diplomasinin başarılı olmasını ve Çavuşoğlu'nun Hollanda ziyaretinden vazgeçeceğini umut ettiğini söyledi.

Abutalip, aynı zamanda Çavuşoğlu'nun düzenleyeceği kampanya toplantısının Hollandalı Türkler arasında ayrışma ve gerilimi artıracağı için ciddi güvenlik riski oluşturduğunu savundu.

Belediye Başkanı buna örnek olarak 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimini protesto amacıyla Rotterdam'da düzenlenen gösteri sonrası yaşanan olayları gösterdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in ise iptal kararı sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradığı bildirildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türk makamları ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Hollanda hükümeti, ülkesinde Çavuşoğlu'nun referandum kampanyası yapmasına karşı olduğunu açıklayarak, bunun "uygunsuz bir durum" olduğunu açıklamıştı.

Muhalefet de, "Diktatörlük eğilimi gösteren bir ülkenin buraya gelip siyasi kampanya yapması saçma" diyerek, Çavuşoğlu'nun ziyaretine tepki göstermişti.

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü Dick Schoof ile Rotterdam Belediye Başkanı Abutalip, toplantının güvenlik nedeniyle yasaklanması konusunu ele alıyordu.

Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantının yapılacağı Park de Heerlijkheid adlı salonun sahibi Erol Poyraz, "Burası herkese açık bir yer ama belediye ve hükümet gerekli güvenliği sağlamazsa ben devam edemem. Sorun istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.