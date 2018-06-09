Çavuşoğlu'dan Avusturya'ya eleştiri: Bugün hedef Müslümanlar, dün Yahudilerdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya hükümetinin 7 camiyi kapatma kararına ilişkin olarak, "Bugün hedef Müslümanlar. Dün Yahudiler idi. Kanunlar katı olduğu için Yahudi düşmanlıklarını açığa vurmuyorlar. Cezası var. Peki Müslümanlar'a herkes rahatça saldırabiliyor. Yarın başka hedefler bulur" dedi.

Çavuşoğlu, "Bu işte bazı ülkelerin ve siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da kendisinden olmayan herkese nefret oluşmaya başladığına işaret eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Göçmene nefret, Museviye nefret ve İslam düşmanlığı var. İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı, ikisi birleşti. Bu ikisinin birleşmesinden dolayı Erdoğan hedef oldu. Avusturya eski Dışişleri Bakanı yeni Başbakan Sebastian '7 camiyi kapatacağım, imamları sınır dışı edeceğim' diyor. Zaten bu şahsın ırkçı olduğunu biz biliyoruz. Dışişleri bakanlığında da kendisini yakından tanıdık ama ırkçı bir siyasetçi olduktan sonra kendisiyle aramıza mesafe de koyduk. Şimdi ise 'camileri kapatacağım' diyor, sudan bahanelerle. Bu işte bazı ülkelerin ve siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir. Oysa bu şahsiyet aşırı sağ partiden gelen bir şahsiyet değil. Merkez sağ partisinden geliyor. Ben sizlere 'merkez sağdaki siyasetçiler de artık bu tarafa doğru kaymaya başladı' diye söylüyorum. Ben kendisine Dışişleri Bakanı iken sordum. 'Sebastian senin ülkende radikalleşen terör örgütlerin katılan bir tane Türk var mı?'' diye. 'Yok' dedi. Bu neden biliyor musun? 'Diyanet İşleri Başkanlığımız yani ATİB ve Türk imamlarının iş birliğinden dolayı. Bizim eğitim sistemimiz radikalleşme ve terörizme karşı çünkü. İslam barış demektir' dedim. 'Çok doğru söylüyorsun, bir tane Türk yok. Çalışmaya devam edeceğiz' dedi. Şimdi vakıf kuruluyor orada. Bu vakıfla beraber imamlarımız orada görev yapmaya devam edecek. Bunu arz ediyoruz."

'KNEİSS, BEN İSLAM DÜŞMANI DEĞİLİM DEDİ'

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Bazı ülkelerde sağ duyulu siyasetçilerin de bulunduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneiss son derece sağ duyulu ve inançlara saygı duyan bir arkadaşımız. Göreve başlar başlamaz beni aradı ve 'Mevlüt ben Türk düşmanı değilim, İslam düşmanı da değilim. Ben derslerimde İslam medeniyetini anlattım. Osmanlı medeniyetinin dünya medeniyetine katkılarını anlattım. Türkiye ile ilişkilerimi düzeltmek istiyorum' dedi. İstanbul'a davet ettim. Böyle siyasetçiler lazım Avrupa'ya. Irkçı, kafatasçı, İslam düşmanı siyasetçiler yarın Avrupa'yı başka uçurumlara götürecekler. Bugün hedef Müslümanlar. Dün Yahudiler idi. Kanunlar katı olduğu için Yahudi düşmanlıklarını açığa vurmuyorlar. Cezası var. Peki Müslümanlar'a herkes rahatça saldırabiliyor. Yarın başka hedefler bulur. Eskiden olduğu gibi protestan, katolik çatışması başlar. Etnik çatışmalar başlar. Biraz önce söylediğim zihniyetin hayali, rüyası da Avusturya Macaristan imparatorluğunu kurmak. Avrupa Birliği içinde de herkes kendisiyle dalga geçiyor. Avrupa nerelere, kimlere düştü görüyorsunuz. Böyle siyasetçilerin elinde Avrupa oyuncak oldu. Avrupa'da maalesef liderlik eksikliği de var. O yüzden inşallah tüm bu haksızlıklara karşı biz de dik duruş sergileyeceğiz ve yurt dışındaki vatandaşların da ümmetin de hakkını biz savunacağız."