Çavuşoğlu: Yunanistan'ın kararı hukuki değil siyasi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan sekiz askeri iade etmeyen Yunanistan'a tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bu karar hukuki değil siyasi" dedi.

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bu karar iki ülke arasındaki ilişkileri ister istemez etkileyecektir" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca Yunanistan ile Türkiye arasındaki göçmenlere yönelik geri kabul anlaşmasının iptali de dahil gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"8 tane hain, darbeci. Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden 8 hain. Adi bir suçlu değil. Yunanistan darbeden çok çekti. Bunun hukuki bir karar olmadığını düşünüyoruz. Hangi anayasaya bakarsanız bakın, hangi yasaya bakarsanız bakın darbecilere ve teröristlere sahip çıkma diye bir şey yok. Onların adil bir şekilde yargılanması lazım. Yargılanabilmesi için de iade edilmesi gerekiyor. Yunanistan ile anlaşmamız var. Esasen Yunanistan'a gerekli bilgileri belgeleri delilleri her şeyi verdik.

"Tepkimizi gösteriyoruz. Uygulamada da göstereceğiz. Biz de neler yapacağız bunu değerlendiriyoruz.

"Teröristlere darbecilere hainlere destek çıkan ülkeye biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım."

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme sekiz firari askerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini dün reddetmişti. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis "Hükümet, Yüksek Makeme'nin kararlarına saygı duyacak" demişti.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan askerlere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını da Yunanistan'a gönderdi.

Doğan Haber Ajansı, bu kişilerin kırmızı bültenle aranmasına yönelik olarak İnterpol'e yazı yazıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine de İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 8 darbeci hakkında tutuklama kararı da çıkartıldı.