T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çavuşoğlu: Yunanistan'ın kararı hukuki değil siyasi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan askerleri iade etmeyi reddetmesinin hukuki değil siyasi bir karar olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki geri kabul anlaşmasının iptali dahil

27 Ocak 2017 18:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan sekiz askeri iade etmeyen Yunanistan'a tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bu karar hukuki değil siyasi" dedi.

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bu karar iki ülke arasındaki ilişkileri ister istemez etkileyecektir" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca Yunanistan ile Türkiye arasındaki göçmenlere yönelik geri kabul anlaşmasının iptali de dahil gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Yunanistan firari askerleri iade etmeme kararı aldı, Türkiye sert tepki gösterdiDarbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerler Times'a konuştu

Çavuşoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"8 tane hain, darbeci. Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden 8 hain. Adi bir suçlu değil. Yunanistan darbeden çok çekti. Bunun hukuki bir karar olmadığını düşünüyoruz. Hangi anayasaya bakarsanız bakın, hangi yasaya bakarsanız bakın darbecilere ve teröristlere sahip çıkma diye bir şey yok. Onların adil bir şekilde yargılanması lazım. Yargılanabilmesi için de iade edilmesi gerekiyor. Yunanistan ile anlaşmamız var. Esasen Yunanistan'a gerekli bilgileri belgeleri delilleri her şeyi verdik.

"Tepkimizi gösteriyoruz. Uygulamada da göstereceğiz. Biz de neler yapacağız bunu değerlendiriyoruz.

"Teröristlere darbecilere hainlere destek çıkan ülkeye biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım."

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme sekiz firari askerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini dün reddetmişti. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis "Hükümet, Yüksek Makeme'nin kararlarına saygı duyacak" demişti.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan askerlere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını da Yunanistan'a gönderdi.

Doğan Haber Ajansı, bu kişilerin kırmızı bültenle aranmasına yönelik olarak İnterpol'e yazı yazıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine de İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 8 darbeci hakkında tutuklama kararı da çıkartıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dışişleri Bakanı MevlütYunanistanTürkiyeBakanı MevlütTemmuzHaberTimesCumhurbaşkanımızınAdiBununHangiOnlarınYargılanabilmesiEsasen YunanistanUygulamadaBizYüksek MahkemeYunanistan Adalet Bakanı Stavros

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24