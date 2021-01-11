Çavuşoğlu: Yunanistan'la tüm meseleleri görüşmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak ayı itibariyle Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin başlatılmasına hazır olduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de mevkidaşı Ertuğruloğlu ile basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstikşafi görüşmelerin gündemi belli. Daha önce 60 tur ne görüştüysek bundan sonraki süreçte de bunu görüşeceğiz. Yunanistan 11 Ocak'tan sonra görüşmelere başlayabileceğini söylemişti. Bugün 11 Ocak. Bugün itibariyle Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmeleri başlatmaya davet ediyoruz. Ev sahibi biziz, tarihini Yunanistan'daki muhattaplarla beraber belirleyeceğiz. "

"İki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Bunu bütün kesimlere anlatmalıyız. Son günlerde Avrupa’ya yaptığım seyahatlerde de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gerçekleştirdiği görüşmede de bu konu gündeme geldi. İki devletin çözümün neden olması gerektiğini tüm tezlerimizle beraber anlatacağız."

"Doğu Akdeniz konferansına KKTC katılmazsa Güney Kıbrıs’ın da katılmasına izin vermeyiz."

"Kapalı Maraş’ın açılması sürüyor. Önce kamusal alanlar açılmaya başlandı."

Ayrıntılar geliyor...