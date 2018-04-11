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Ekonomi

Çavuşoğlu ve Zeybekci "KEK Eşbaşkanlıkları"na getirildi

İstanbul, 11 Nisan (DHA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çauşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı ülkelerle oluşturulan "Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıkları"na getirildi

11 Nisan 2018 11:58

İstanbul, 11 Nisan (DHA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çauşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı ülkelerle oluşturulan \"Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanlıkları\"na getirildi.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Başbakan Binali Yıldırım imzalı karara göre;
- Çavuşoğlu, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan KEK Eşbaşkanı,
- Zeybekci, Etiyopya, Güney kore, İran, Kenya, meksika, Mısır, Rusya Federasyonu ve Yunanistan KEK Eşbaşkanı oldu.
 

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