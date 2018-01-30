Çavuşoğlu ve Lavrov görüştü

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Moskova'nın girişimi ile düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için Soçi'ye inen fakat ekstra talepleri karşılanmadığı için havaalanında bekleyen Suriyeli silahlı muhalif grupla ilgili görüştükleri belirtildi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin ilk katılımcıları Soçi’ye ulaştı

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Çavuşoğlu, ekstra talepleri karşılanmadığı için kongrenin gerçekleştirileceği binaya gitmeyip Soçi havaalanında bekleyen Suriyeli silahlı muhalif grup hakkında iki defa telefonda görüştü.

Açıklamada ayrıca, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nun bu grupla ilgili sorunun çözüleceği konusunda Lavrov'a garanti verdiği kaydedildi.

Diğer taraftan açıklamada, Türkiye'den Soçi'ye uçan söz konusu muhalif grubun kongreye katılmak için öne sürdüğü ekstra talebin ne olduğuna ilişkinse bir bilgi yer almadı.

Bu arada kongrenin organizasyon komitesinin üyelerinden olan Rusya Dışişleri yetkilisi Artyom Kojin, davet edilenlerin bir kısmının kongreye katılmayı reddetmesi yönündeki haberlere ilişkin olarak, kongrenin açılışının bazı katılımcı ve gözlemcilerin beklenmesi nedeniyle geciktiğini söyledi.

Soçi'deki kongrenin TSİ 10.00'da resmen başlaması bekleniyordu.

Bunların yanı sıra kongre için Soçi'de bulunan bir kaynak Sputnik'e demecinde, kongrenin genel oturumlarına sadece Suriyelilerin katılacağını, gözlemciler ve garantör ülkeler dahil olmak üzere üçüncü tarafların temsilcilerininse bu toplantılara katılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Resmi programa göre kongre kapsamında, birincisi TSİ 10.50'de, ikincisiyse TSİ 14.30'da başlayacak iki genel oturum düzenlenmesi planlanıyordu.

Bu arada kongreye davet edilen gözlemcilerden biri BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura. Nitekim genel oturumların sonunda De Mistura'nın önerdiği maddelerden oluşan bir sonuç bildirisi kabul edilmesi bekleniyor.

Oturumların sonunda ayrıca, Suriye'nin yeni anayasası üzerinde çalışacak bir komisyon oluşturulacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Sputnik'e bilgi veren bir Türkiye Dışişleri kaynağı, Soçi'ye davet edilen Türk heyetinin kongreyi terk ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Böylece iki mevkidaş, bir ay içinde bir kez Antalya'da yüz yüze bir araya geldi, 5 kez telefonda görüştü.