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Dünya
Deutsche Welle

Çavuşoğlu ve Gabriel 8 Mart'ta Berlin'de görüşecek

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginliğin ardından, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü. İki Bakanın 8 Mart’ta Berlin’de biraraya gelmesi bekleniyor.

03 Mart 2017 23:09

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Gaggenau'da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de Köln ve ardından Frechen'de katılacakları referandum etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine Ankara ve Berlin arasında yaşanan gerginlik aşılmaya çalışılıyor.

Bu çabalar çerçevesinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in Cuma günü öğleden sonra bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Alman Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gabriel ve Çavuşoğlu arasındaki telefon görüşmesinin yapıcı ve verimli olduğunu aktardı. Ayrıca, iki bakanın sıkı teması sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın Türk diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde görüşmede, Çavuşoğlu'nun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin programlarının iptaliyle sonuçlanan gelişmelerden duyulan rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi. Görüşmenin Alman bakanın talebi üzerine gerçekleştiğinin bildirildiği haberde, Çavuşoğlu ve Gabriel'in 8 Mart'ta Berlin'de biraraya geleceği kaydedildi.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın perşembe günü Gaggenau'da, Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin de pazar günü Köln'de katılacağı referandum etkinliklerinin iptal edilmesi Ankara ve Berlin arasında gerginliğe yol açmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türk bakanları işaret ederek, seçim kampanyası yapılacak toplantılara katılmanın yanı sıra Alman bakanlarla da görüşmeleri gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, bakanlar arasındaki görüş alışverişinin dayatmayla olamayacağını vurgulamış ve "onların emrindeki eski Türkiye'nin artık olmadığını" söylemişti. Çavuşoğlu "Şart koşup baskı yaparak görüşmek isteniyorsa biz yokuz” demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa,JD/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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