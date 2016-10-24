Çavuşoğlu ve Fransız bakan arasında OHAL tartışması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da görüştüğü Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile iki ülkedeki olağanüstü hâl (OHAL) uygulamalarını tartıştı.

Jean-Marc Ayrault, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin OHAL uygulamaları arasında farklılıklar olduğunu söyledi.

Ayrault, "Fransa ile Türkiye'deki OHAL yapısal olarak farklı. Fransa'daki OHAL'lerde yargının hâlâ bağımsızlığı söz konusudur" dedi.

"Sizlerdeki OHAL'de ise polise ekstra bir yetki getiriliyor" diyen Ayrault, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OHAL düzenlemelerinin , hukuk devletine saygısı, temel hak ve özgürlüklerini göz önünde bulundurması ve yargılamaların adil bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Ayrault'un aksine, iki ülkedeki OHAL uygulamaları arasında bir fark bulunmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Fransa'daki OHAL ile Türkiye'deki arasında bir fark yoktur. Fransa'da ve Türkiye'de özgürlükler kısıtlanmamıştır" dedi.

Irak'ta devam eden ve IŞİD'i ülkenin en büyük ikinci kentinden çıkarmayı hedefleyen Musul operasyonuna dair soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Musul operasyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

"Musul operasyonuna çok yönlü bir şekilde katılıyoruz" vurgusunu yapan Dışişleri Bakanı, "Kuzey Irak'ta eğittiğimiz peşmerge güçleri ve Başika kampında eğittiğimiz yerel güçler aktif bir şekilde operasyonun içindeler" dedi.

4 F-16 jetinin de operasyonlara katıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Başika'daki kuvvetlerinmiz 700 DAEŞ'liyi öldürdü" diye konuştu.

Türkiye'nin Başika kampından çıkması gerektiğini söyleyen Irak hükümeti ise Türkiye'nin Musul operasyonunun hiçbir safhasında yer almadığını belirtmişti.