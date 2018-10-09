Çavuşoğlu ve Anastasiadis, New York'ta bir araya geldi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis\'in New York\'ta bir araya geldiğini açıkladı.

Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Prodromou; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rum lider Anastasiadis\'in Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı sırasında görüştüğünü bildirdi. Prodromou; Anastasiadis\'in Ulusal Konsey üyelerine görüşmenin ayrıntılarını anlattığını kaydetti. Anastasiadis\'in, Kıbrıs\'ta federal bir çözüm bulunmaması durumunda farklı alternatiflerin de konuşulması gerektiği yönünde mesajlar verdiği öğrenildi.

Ada\'daki sorunla ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, \"Bu parametrelerle 50 yıl daha konuşsak sonuç alamayız. BM de dahil hep beraber oturup bir karara varmalıyız\" ifadelerini kullanmıştı.

AKINCI: ÇAVUŞOĞLU BİZE SÖYLEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anastasiadis ile Çavuşoğlu\'nun görüşmesini yorumladı. Çavuşoğlu\'nun niyet arayışı çerçevesinde Anastasiadis\'le görüşebileceğini kendisine söylediğini anlatan Akıncı, \"Biz bunu çok sorunlu değerlendirmedik. Benim itirazım; bu eğer süreklilik arz eder hale gelirse, Türkiye ile Rum tarafı müzakere eder hale gelirse bundan rahatsız olurum, bu rahatsızlığımı da saklamam. Rum tarafı ve Yunanistan da isterse bir araya gelebiliriz, gayriresmi de bir araya gelebiliriz, resmi de bir araya gelebiliriz. Sayın Anastasiadis isterse Ankara\'ya da gidebilir ama Kıbrıslı lider de Atina\'ya gidebilmeli. Türkiye ile Rum tarafı müzakere ediyor olursa, süreklilik arz ederse bu kabul edilebilir olmaz\" dedi.