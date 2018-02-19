Çavuşoğlu Ürdün'de Türk vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul, 19 Şubat (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Ürdün’de, Türk vatandaşlarla bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’nin davetiyle, 18-19 Şubat 2018 tarihlerinde Ürdün’e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu 18 Şubat Pazar günü Bakan Çavuşoğlu Ürdün’de yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Çavuşoğlu’nu havaalanında Ürdün Dışişleri Bakanı Al Safadi karşıladı. Ziyaret çerçevesinde, başta Kudüs olmak üzere önemli bölgesel konular ve Türkiye-Ürdün ikili ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor. (Fotoğraflı)