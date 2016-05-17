Çavuşoğlu: Türkiye’nin IŞİD’e yardım ettiğine dair tek bir delil varsa istifa ederim!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a "Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiğine ilişkin tek bir deliliniz varsa istifa etmeye hazırım" dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'in kontrolü altında bulunan bölgelere yasadışı yollardan silah ve mühimmat gönderdiğine iddia eden belgeleri BM Güvenlik Konseyi'ne sunmuştu. İddiaya göre, Türkiye'den Suriye'ye 2 milyon dolarlık kimyasal madde gönderilmişti.

Rusya: Türkiye-IŞİD bağlantısını gösteren belgeleri BM’ye sunduk

Hürriyet’in haberine göre, Avusturya’nın başkenti Viyana'da ABD ve Rusya'nın eş başkanlığında düzenlenen "Uluslararası Suriye Destek Grubu" toplantısı yaklaşık 5,5 saat sürdü. Toplantıda alınan kararlar ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura tarafından düzenlenen ortak basın toplantısı ile açıklandı.

20 ülkeden ve 4 uluslararası örgütten toplam 24 temsilcinin katıldığı toplantının yapıldığı salonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Çavuşoğlu ve Lavrov arasındaki diyalog, üst düzey bürokratların kullandığı diğer salonda kurulan ekranlara yansıdı. Salonda bulunanların şahit olduğu diyalogda Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör örgütü IŞİD'e göz yumduğu iddialarına ilişkin olarak Lavrov'a tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'nun, Lavrov'a, "Siz ciddi bir diplomatsınız aramızda en tecrübe isimlerdensiniz, böyle ciddiyetsiz iddialara itimat etmemeniz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net ifade etti, ben de tekrar edeyim. Türkiye'nin, DEAŞ'a yardım ettiğine ilişkin tek bir deliliniz varsa istifa etmeye hazırım ancak iddialarınızı ispat edemezseniz hayatınızın geri kalanında sizi Antalya'da misafir etmek üzere davet ederim" ifadeleri salonda yankılandı. Lavrov'un ise başını sallayarak söylenenleri onayladığı görüldü.