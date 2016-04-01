Rusya: Türkiye-IŞİD bağlantısını gösteren belgeleri BM’ye sunduk

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin, Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'in kontrolü altında bulunan bölgelere yasadışı yollardan silah ve mühimmat gönderdiğine iddia eden belgeleri BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. İddiaya göre, Türkiye'den Suriye'ye 2 milyon dolarlık kimyasal madde gönderildi.

Sputnik'in haberine göre, Güvenlik Konseyi'ne sunulan belgede şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, IŞİD'in ana silah ve askeri teknoloji tedarikçisi durumunda. Bu amaç doğrultusunda yasadışı örgütleri kullanan Türkiye'de tüm bu organizasyonu idare eden Milli İstihbarat Teşkilatı. Sevkiyat, arabalarla ve insani yardım konvoylarıyla gerçekleştiriliyor.”

"Türk istihbarat mensupları, Ocak ayının ortasında Şam Cephesi militanlarına 7,62 mm ve 12,7 mm kalibreli silahlar ve RPG-7 roketatarları tedarik etti. 25 Ocak'ta ise İnsan Hak ve Özgürlüklerini Koruma Vakfı, IŞİD militanlarına yaklaşık 55 tonluk gıda ve malzeme gönderilmesine sponsor oldu. Sevkiyatların ana sponsoru Beşar Vakfı oldu.”

"Silah, askeri ekipman ve yardım tedarikinde en etkin olan kuruluş olan Beşar Vakfı, Bayırbucak ve Kızıltepe Türkmenlerine 50 konvoy gönderdi. Vakfın ana finansman kaynakları, resmi olarak özel ve tüzel kişilerin yaptığı bağışlar olarak görülüyor ancak özel ve tüzel kişi görüntüsü altında Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kaynak aktarılıyor. Hükümetin yardımıyla vakıf, Türkiye ve yurtdışındaki bankalarda hesap açıyor.”

Öte yandan Rusya'nın sunduğu belgede, Reyhanlı, Azez, Kamışlı ve Cerablus'taki sınır hattı üzerinden Suriye'deki teröristlere patlayıcı madde ve kimyasal madde gönderildiği de iddia edildi.