Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle devam etti:

"NATO müttefikleri Türkiye'ye sadece hava savunma sistemi değil, bugün savunma sanayiinde ihtiyaç duyduğumuz çok basit unsurların bile Türkiye'ye satılmasına engel çıkartıyorlar. Bu engellerin çoğu önümüzde duruyor. Bu durumda Türkiye'nin ihtiyacını farklı kaynaktan alma hakkı vardır. Bugün biz savunma sanayii ihtiyacımızın yüzde 70'ini ülkemizde üretiyoruz. Üretmediğimiz, ihtiyaç duyduğumuz ürünleri de bir yerden temin etmemiz gerekiyor. Türkiye bağımsız bir ülke olarak bu hakkını önümüzdeki süreçlerde kullanacaktır. "

"Suriye'de siyasi çözüme odaklanırsak o zaman kalıcı bir huzur ve istikrar getirebiliriz. Şu anda rejimle yapılan angajman maalesef, rejimi olumsuz politikaları ve saldırganlığı konusunda teşvik ediyor. Bana göre hâlen askeri çözüme inanıyor. Tüm çabalara rağmen rejim siyasi sürece yanaşmıyor. Uluslararası meşruiyet kazandıkça bundan daha da uzaklaşacak. Bu Suriye'ye kalıcı bir çözüm getirmeyecek"

Toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" dedi.