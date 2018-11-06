Çavuşoğlu: Türk ve Japon şirketlerinin birlikte çalışmasını destekliyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ve Türkiye arasındaki \"stratejik işbirliği anlaşmasının 2019 yılında imzalanmasının hedeflendiğini\" söyledi ve \"Türk ve Japon şirketlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde birlikte çalışmasını destekliyoruz\" dedi.

Çavuşoğlu, Japonya başkenti Tokyo’da yer alan Ulusal Basın Kulübü’nde katıldığı basın toplantısında şöyle konuştu:

\"Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliği ve ortaklık nesillerdir çeşitli alanlarda sürüyor. Türkiye ve Japonya, uluslararası düzenin belirlediği ortak değerler kapsamında birbirine bağlıdır.

\"Tarihimiz Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkiye katkı sağlamaya devam ediyor. Buradaki ziyaretim boyunca önemli toplantılara katıldım ve Türkiye Dışişleri Bakanı olarak Japonya’ya ikinci ziyaretimi gerçekleştirdiğim için mutluyum.

\"Resmi toplantılar dışında Orta Doğu Enstitüsü’ndeki misafirlerle de bir araya gelme şansım oldu.

\"Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliği 2013 yılında stratejik ortaklık düzeyine yükseldi.

\"Şu an gündemimizde olan en önemli konulardan birisi de ekonomik ortaklık anlaşması ve hedefimiz müzakereleri bir an önce tamamlayıp söz konusu anlaşmayı 2019 yılında imzalamaktır.

\"Japonya’daki dostlarımın da bu noktada benimle aynı fikirde olduğunu biliyorum. Sosyal güvenlik anlaşması, teknik işbirliği anlaşması ve afet önleme işbirliği bildirisi bir süredir görüşülüyor ve en yakın zamanda söz konusu anlaşmaların imzalanmasını diliyoruz.

\"Büyük yatırım ve altyapı projelerinin işbirliğimizin en önemli yanlarından biri olduğunun farkındayız ve Japon şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının artmasına büyük önem veriyoruz.

\"Şirketlerimizin ortak girişimler aracılığıyla yeni işbirliği alanları oluşturacağına inanıyoruz ve Türk ve Japon şirketlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde birlikte çalışmasını destekliyoruz.

\"Ziyaretimde ayrıca terörizmle mücadeledeki işbirliğimizi arttırma konusunu da görüştük ve Japon mevkidaşıma FETÖ terör örgütünün Japonya’daki eylemlerini sürdürdüğünü ve bıu konuda kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledim.

\"Görüşmelerimizde ayrıca kültürel ilişkilerimizi de gözden geçirdik. 2019’da Türkiye Japonya Kültür yılı kapsamında Topkapı Müzesi’nde yer alan bazı eserler Tokyo ve Kyoto’da sergilenecek.

\"Bu ziyaretim Türkiye ve Japonya arasındaki stratejik ortaklık için büyük bir potansiyel gösterirken, iki ülkenin söz konusu potansiyeli sağlam sonuçlara çevirmek istediğini ortaya koydu.\"

Görüntü dökümü:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşması