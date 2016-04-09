Çavuşoğlu: Türk ordusu yerine ÖSO, DAEŞ’e yönelik yerlere kaydırılabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin batı tarafında çatışmaların durmasının ardından, IŞİD’e yönelik yerlere Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı güçlerin kaydırılabileceğini belirterek, "Özel kuvvetler bunları yönlendirebilir. İlave eğitimle bunları yönetebilecek kadrolar oluşturulabilir. Bizim ordumuzun girmesi yerine, kuzeybatı bölgesinden Özgür Suriye Ordusu'nu DAEŞ’e yönelik yerlere kaydırılmasıdır. İşin özü bu" dedi.

Çavuşoğlu, A Haber'de gündemi değerlendirdiği programda, Türkiye'nin YPG konusundaki hassasiyetinin ABD tarafından çok iyi bilindiğini söyleyerek, "En son Washington ziyaretimizde de gerek benim Beyaz Saray'da ve dışişleri bakanlığımdaki ikili görüşmelerimde gerek Cumhurbaşkanımızın kabullerinde ve Obama ile görüşmesinde bu net bir şekilde bir kere daha ortaya koyuldu" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı ABD ziyaretinin ardından "Türk tarafının ABD Başkanı Obama’ya 'Siz YPG ile işbirliği yapmayın biz onun yerine Türk ve Arap aşiretleriyle beraber bu mücadeleyi sürdürelim dediği" iddialarına ilişkin, Suriye'nin batı tarafında çatışmaların durmasının ardından, IŞİD’e yönelik yerlere Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçler kaydırılabileceğini belirterek, bunun şu anda yapıldığını aktardı.

Çavuşoğlu, "İşin özü bu. Biz, Türkiye sınırından havadan ve karadan destek vereceğiz. Bizim bu yönde imkanlarımız var. Bu şekilde DAEŞ’in bölgeden temizlenmesini sağlayacağız. Türk veya ABD ordusunun Suriye'ye girmesi gündeme gelmedi. Zaten bu konuda siyasi düzeyde mutabık kaldık. Askerler bu konunun detayını görüştüler" ifadelerini kullandı.

ABD yeteri kadar açık konuşamasa da PYD’yi güvenilir bir ortak görmediğini ve Suriye’de ordusunu kullanmak istemeyen ülkelerin PYD’yi kullandığını ileri süren Çavuşoğlu, "ABD, biz PYD’ye silah vermiyoruz dedi. Bu sabah basında çıkan silahlar ilgili sorduğumuzda biz sözümüzün arkasındayız dediler. Tabii ki ABD’nin PYD'ye silah vermediğine inanmak isteriz. ABD’nin YPG’ye silah verdiğine inanmak istemiyoruz. Biz başından beri Fransa, ABD ve diğer ülkelere uyarı yaptık, verdiğiniz silahların nereye verildiğine bakın diye. Bize geçen silahlar arasında, Almanya, Rusya vs. ülkelerin silahları var" dedi.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi

"İsrail ile Londra’daki görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Ama herhangi bir kesin netice yok" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, İsraille yüzde yüz anlaşıldığının söylenemeyeceğini belirterek, uygulama ve detayları ile ilgili konuların olduğunu, bunların da bir sonraki görüşmede gündemde olacağını kaydetti.

"Rusya adımlar atarsa ilişkilerimizi normalleştiririz”

Rus uçağının düşürülmesi sonrasında şu an gelinen noktada, Rusya'nın ilk zamanlardaki gibi duygusal olmayıp daha aklı selim davrandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu iyiye işaret. Rusya’nın düşen uçak meselesini şahsileştirdiğini kaydetti. Rus uçağının düşmesi bizim istediğimiz bir şey değildi. Ancak angajman kuralları belli. O zaman da bu konuyla ilgili üzüntümüzü, taziyelerimizi en üst düzeyde ilettik. Önümüzdeki süreçte Rusya adımlar atarsa, biz ilişkilerimizi normalleştiririz" diye konuştu.

Rusya'nın Türkiye'ye karşı attığı adımların, iş adamlarına, öğrencilere karşı yaptığı uygulamaların hiç insani olmadığını belirten Çavuşoğlu “Tüm bunlara rağmen Rusya’ya yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesiyiz. Rusya’nın bunu anlaması lazım” dedi.