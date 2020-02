Çavuşoğlu: Turizm Bakanlığı devam edecek (2)

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA\'YLA VİZEYİ DE AŞAMA AŞAMA KALDIRACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile tek engelin vize olduğunu belirterek, \"Vizeyi de aşama aşama kaldıracağız. Bu konuda Rusya\'yla mutabakatımız var\" diyerek, birkaç yıl içinde bu konudaki toplantılara başlanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi ve seçim bölgesi Antalya\'da, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Ticaret Borsası\'nı (ATB) ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ilk ziyareti, ATSO Başkanı Davut Çetin ve yönetimine gerçekleştirdi. Davut Çetin, Bakan Çavuşoğlu\'na, ATSO\'nun seçim bildirgesini takdim etti ve Antalya 4.0 projesine destek istedi.

ANTALYA PROJELERİ

Bakan Çavuşoğlu, ATSO\'nun her alanda Antalya\'yla alakalı duyarlılığından bahsederek, bir vakıf üniversitesi kurulması yönünde çalışmalar olduğundan bahsetti. Antalya\'da 10 üniversite hedefine ulaşmak için ATSO\'nun da duyarlılık göstereceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, “Eğitime de çok önem veriyor. İnşallah Antalyamıza birlikte güzel bir üniversite kazandıralım. Dünyanın her yerinden öğrencilerin gelebileceği bir üniversiteyi kazandıralım\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıkladığı seçim beyannamesinde en çok Antalya\'nın adının geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, Antalya ile ilgili mega projeler olduğundan bahsetti. Bu projelerden örnekler de veren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"Üçüncü havaalanını Batı Antalya\'ya inşa edeceğiz, çalışmalar bitti, proje aşamasında ve ihale sürecine geçeceğiz. Yine Finike\'den Kaş Kalkan\'a kadar viyadüklerle tünellerle otobanımız olacak. Ayrıca Burdur-Antalya-Alanya otobanı, Denizli-Burdur-Antalya otobanı. Çünkü Antalya\'yı havadan tüm dünyayla bağlayalım ama karayollarıyla ve demiryollarıyla da tüm Türkiye\'ye bağlamamız gerekiyor. Eskişehir-Burdur\'dan gelen hızlı tren projesi, Kayseri\'den Kapadokya, Konya hızlı tren projesi ve sahil boyunca da Gazipaşa ve Antalya havalimanlarını birleştirecek raylı sistem. Örneğin bir teknoloji vadisi, Silikon vadisine benzer. Antalya\'ya yeni bir teknoloji şehri, öyle birkaç yüz binlik değil 5 milyonluk bir şehir kurma projemiz var. Şehir hastanesinin de haziranda ihalesini yapacağız. 1000 yataklı ve yer sorunu çözüldüğünde de 1500 yatağa çıkaracağız. Sağlıkta, ticarette, fuarcılıkta çok ciddi projelerimiz var.\"

RUSYA\'YLA VİZE TOPLANTILARI BAŞLAYACAK

Tarım sektörünün milli gelir içindeki ağırlığı ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarından da bahseden Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayından sonra aşama aşama tarım ürünlerinin önündeki engellerin hepsinin kaldırıldığını kaydetti. En son domatesle ilgili şirket kısıtlamasının da kaldırıldığını aktaran Çavuşoğlu, “Artık hiçbir engel yok diyebiliriz. Bir tek engel var, vize. Vizeyi de aşama aşama kaldıracağız. Bu konuda Rusya\'yla mutabakatımız var. Önce servis pasaportu, resmi görevlilerimiz derken ben inanıyorum ki birkaç sene içerisinde pasaportsuz seyahatin toplantılarına başlayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz, Ukrayna\'da, Gürcistan\'da nasıl yaptıksak Rusya\'yla da yaparız\" dedi.

\'KUR DALGALANMALARI EKONOMİK SALDIRI\'

24 Haziran seçimlerinin Türkiye\'nin en önemli seçimi olacağına da dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, \"Biz bugüne kadar yaptıklarımızı sağlam bir temel olarak görüyoruz ve yeni sistemle istikrar ve güven içinde Türkiye\'nin sıçrama yapacağını düşünüyoruz, planlıyoruz ve hedefler koyduk. Bu kur dalgalanmaları vs bu tür oyunlar bizi durduramaz. Biz bunun bir ekonomik saldırı olduğunu, yani bir komplo teorisi falan değil, görüyoruz, biliyoruz, nereden kaynaklandığını da biliyoruz. Bu esasen darbe girişiminin başarısız olmasından sonra adım adım planlanan, çalışılan, işin içerisinde bazı finans kuruluşları ve ülkeler, servisler var. Bunların nereden kaynaklandığı ve neler yaptıklarını da çok iyi biliyoruz, takip ediyoruz. Tabi biz de tedbirlerimizi alırız. Zaten 24 Haziran\'dan sonra bu tür çabaların boşa gittiğini de hep birlikte göreceğiz. Ama bu bir seçimdir. Demokrasidir, halkımızın tercihlerini istediği şekilde sandığa yansıtması önemli\" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ATSO\'nun ardından ATB\'yi ziyaret etti. ATB Başkanı Ali Çandır, seçimde başarılar dileyerek, \"Tarım sektörü olarak taleplerimizi sürekli dile getiriyoruz. Diğer partilerde olduğu gibi Ak Parti\'nin de seçim bildirgesinde tarıma önemli bir yer ayrıldığı için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki sağlıklı bir şekilde biten seçimler sonrasında tarımsal üretimimiz hak ettiği yere gelir\" dedi.



