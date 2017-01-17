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Dünya

Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılacak

Trump, 20 Ocak'ta yemin edecek

17 Ocak 2017 18:14

Türkiye, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yemin törenine bakan düzeyinde katılma kararı aldı. 20 Ocak'ta düzenlenecek törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde başkan seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 20 Ocak Cuma günü devir teslim töreniyle koltuğu ABD Başkanı Barack Obama'dan devralacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek devir-teslim töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

 

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