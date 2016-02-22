Çavuşoğlu: Suriyeli muhalifler yarın Riyad'da görüşecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Paolo Gentiloni ile başkent Ankara'da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan destekli Suriyeli muhaliflerin, yarın başkent Riyad'da görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, Suriye'deki ateşkesin önündeki en büyük engelin de Rusya'nın hava saldırıları olduğunu savundu.

Sputnik'te yer alan habere göre; Çavuşoğlu, "Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye'ye kara operasyonu yapması gündeme hiçbir zaman gelmedi" dedi. Çavuşoğlu, böyle bir operasyon için IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun tüm üyelerinin katılımının sağlanması gerektiğini söyledi.



"Suya düşen yılana sarılmamalı, o yılan sizi sokar"



ABD'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımamasına da bir kez daha göndermede bulunan Çavuşoğlu, "Suya düşen yılana sarılmamalı, o yılan gelip sizi sokar. Bir terör örgütüne bel bağlanmamalı. Bu yanlışlardan bir an evvel kurtulmamız lazım. Belgelerle delillerle konuşmaya devam edeceğiz" dedi.