Çavuşoğlu ‘Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı’na katıldı

Nafiz Albayrak / New York, 19 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson başkanlığında düzenlenen ‘Suriye Fikirdaş Ülkeler Toplantısı’na katıldı.

Toplantıya Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de katıldı. New York’ta Palace Hotel’de, basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.